النظام يستهدف حي جوبر الدمشقي بالنابالم

وليد الأشقر: كلنا شركاء

استهدفت قوات النظام مساء أمس السبت 2 أيلول/سبتمبر، حي جوبر الدمشقي بعدة صواريخ محملة بمادة النابالم الحارق المحرمة دولياً، وسط معارك عنيفة تشهدها جبهات الحي، في محاولة تقدم من قبل قوات النظام.

وأفادت صفحة “أخبار جوبر” بأن النظام استهدف بثمانية صواريخ محملة بالنابالم الحارق المحرم دولياً حي جوبر الدمشقي، خلال الليلة الماضية، ما تسبب باندلاع حرائق كبيرة. ونشرت الصفحة صوراً للحرائق.

ونشرت صفحة “معركة قوات الغيث لحظة بلحظة” الموالية، والتي تنقل أخبار الفرقة الرابعة على جبهات دمشق: “صواريخ خارقة حارقة متفجرة تسحق جوبر، قوات الغيث تفجر أحدث ابتكاراتها الصاروخية”.

ووثق ناشطون أكثر من 30 صاروخ أرض-أرض، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف أمس أطراف بلدة عين ترما والمنطقة الواصلة بين مدينة زملكا وحي جوبر.

وقضى “عيد عويضة” الملقب بـ (أبو محمود)، جراء القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف بلدة عين ترما، كما قضى الطفل “يوسف البني” إثر استهداف مدينة كفربطنا بمدفع 23 من قبل قوات النظام.

ويشهد محور جوبر/عين ترما شرق دمشق اشتباكات عنيفة إثر محاولة جديدة لقوات النظام اقتحام المنطقة بالتزامن مع قصف كثيف بالأسلحة الثقيلة.