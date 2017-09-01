نجاة قائد (الجبهة الوطنية لتحرير سوريا) من محاولة اغتيال

إياس العمر: كلنا شركاء

أصيب قائد (الجبهة الوطنية لتحرير سوريا) بجروح طفيفة مساء يوم أمس السبت 2 أيلول/سبتمبر، إثر تعرض سيارته لإطلاق نارٍ على طريق السهوة ـ المسيفرة، في ريف درعا الشرقي.

وقال الناشط محمد الحريري لـ (كلنا شركاء)، إن مجهولين استهدفوا سيارة قائد الجبهة الوطنية (محمد سفيان الحسن)، ما أدى لإصابته ومرافقه بجروح طفيفة.

وأضاف الحريري بأن محاولة الاغتيال أتت عقب تكليف (الحسن) الشهر المنصرم بقيادة الجبهة الوطنية، والتي تم الإعلان عنها في شهر تموز/يوليو الماضي، وضمت أكثر من 40 تشكيلاً ثورياً في محافظتي درعا والقنيطرة، بالإضافة لعدد من التشكيلات الثورية في محافظات (دير الزور ـ إدلب ـ حماة).