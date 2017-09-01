موالون لـ (السومة) و(الخطيب): أخرجا المعارض الذي في داخلكما وانتقما من المد الإيراني

صفوان أحمد: كلنا شركاء

وصل منتخب النظام لكرة القدم إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم أمس السبت، استعداداً للمباراة التي ستجمعه مع المنتخب الإيراني يوم الثلاثاء القادم، بعد فوزه على المنتخب القطري في الجولة السابقة.

وبدأ إعلام النظام حملة ترويجية للقاء المصيري بين المنتخبين، ونقل الإعلامي الموالي “شادي حلوة” عن مصدر مسؤول في وزارة إعلام النظام، قوله إن “الإعلام الوطني سيبدأ بحملة ترويجية ابتداءً من يوم الأحد للقاء المصيري لمنتخب سوريا أمام إيران يوم الثلاثاء المقبل في طهران في آخر مراحل تصفيات كأس العالم”.

وأكد المصدر أن “عربات النقل أصبحت جاهزة في كل المحافظات لنقل الأفراح الجماهيرية بالتأهل، على حد قوله.

وطالب موالون من نجمي منتخب النظام العائدين إلى “حضن الوطن”، (عمر السومة، وفراس الخطيب) أن يبذلا أقصى ما لديهما للفوز على المنتخب الإيراني.

ونشرت صفحة “الموسوعة العسكرية السورية” الموالية تدوينة جاء فيها: “بدنا ياكم يا سومة ويا خطيب يوم التلاتا تطلعو المعارض اللي جواتكم وتلعنو شرفن للايرانية”.

وأضافت الصفحة الموالية مخاطبةً نجمي منتخب النظام: “هي فرصتكم لتنتقمو من المد الإيراني، فرجونا انكم على حق وخوزقولنا ياهم”.

وكان قد أحرز منتخب النظام فوزاً هاماً على نظيره القطري في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، في مدينة كامبونج كروبونج الماليزية ضمن التصفيات التأهيلية لمونديال روسيا 2018، وبهذا الفوز تقدم منتخب النظام إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، متقدماً على نظيره الأوزبكي بفارق الأهداف.

ويحتل المنتخب الإيراني الذي ضمن الوصول إلى روسيا المركز الأول برصيد 21 نقطة، فيما يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني برصيد 14 نقطة.