أقل من 30كم تفصل قوات النظام عن مدينة دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

باتت قوات النظام وميليشياته تبعد أقل من 30كم عن مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش”، والتي تسعى تلك القوات إلى فك الحصار عنها، وذلك بعد سيطرتها على عدة مواقع لتنظيم “داعش” في ريف دير الزور الغربي، من جهة مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، بعد معارك بين الطرفين.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام وميليشياته سيطرت أمس الأحد 2 أيلول/سبتمبر، على جبل “البشري” الاستراتيجي، وبعض النقاط الأخرى شرق الجبل، وعلى قرية “رجم الهجانة” وجبل “صفية” في ريف دير الزور الغربي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأشارت مصادر إعلام موالية، إلى أن هذا التقدم قلّص المسافة التي تفصل قوات النظام في ريف دير الزور الغربي عن القوات التي يحاصرها “داعش” في “تل الصنوف” من الجهة الغربية لمدينة دير الزور، إلى أقل من 30كم.

وأوضحت المصادر أن أهمية السيطرة على جبل “البشري” تكمن في أنه يربط ريف الرقة الجنوبي الشرقي مع ريف دير الزور الغربي، ويصل امتداده إلى مناطق سيطرة قوات النظام وميليشياته في ريف حمص الشمالي الشرقي. كما يحوي الجبل احتياطياً هائلاً من مادة الاسفلت الطبيعي تقدر بنحو 50 إلى 60 مليون طن.

وفي البقعة التي تحاصرها قوات النظام وميليشياته في ريف حماة وحمص الشرقيين، والخاضعة لسيطرة “داعش”، أعلنت قوات النظام أمس سيطرتها على بلدات (المكيمن الجنوبي، ورسم الأحمر، ونعيمة، وجديدة)، ومنطقتي (تناهج، والسيب) في ريف حماة الشرقي.