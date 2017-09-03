د. عاصم قبطان : كفى كفى تدعو لإقامة الدولة المحورية القوية الشرق أوسطية

دمشق – د. عاصم قبطان : كلنا شركاء

العالم العربي و الإسلامي و العالم الثالث لا زال ينتظر ، لا بد أن نرتقي فوق الأنا و الشخصانية ، كلنا مطالبون مهما كان انتماؤنا و ولاؤنا الآن أن نخطط و نركز لإقامة دولتنا الواحدة القوية المرهوبة الجانب التي تمتد من المحيط إلى الخليج و التي ستكون صاحبة الكلمة و القرار في الشرق الأوسط ، و التي تتكون من جميع المكونات البشرية في هذه المنطقة من العالم و تستطيع أن تقلب الطاولة و تنهي أسطورة إسرائيل و مكوناتها من شذاذ الآفاق ، رغم كل ما يُعتقد بأن إسرائيل تحقق الإنتصارات على مجموع الأمة و أنها نجحت في تفتيت الأمة ، إلا أننا نستطيع القول و بكل الثقة بأن المعاناة التي يعانيها الصهاينة تفوق كل معاناتنا فهي تتعرض لاستنزاف مستمر في مكوناتها و ليس سراً أن الهجرة المعاكسة تجري على قدم و ساق لخارج إسرائيل و الصهانية الذين يحملون الجنسيات المتعددة بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية المزعومة يكتشفون يوماً بعد يوم زيف الدعوة الصهيونية إلى إقامة إسرائيل الكبرى ، و المراقب يدرك بكل الوضوح أن جزءاً كبيراً من المكون الإسرائيلي ممن يسمون باليهود الأرثوذوكس ، هم يشتركون مع الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين في التعرض للقمع الإسرائيلي و انتهاك حرماتهم و حرمانهم من الحقوق المدنية و الإنسانية ، وهم يقفون مع الفلسطينيين في الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية و عاصمتها القدس الشريف ، و لن يكون ذلك اليوم بعيداً الذي سنرى فيه انحسار الأغلبية الصهيونية على أرض فلسطين بنجاح الهجرة المعاكسة ، و التي تنتهي بظهور داعش الصهيونية على أرض الواقع في إسرائيل لحماية مصالح الصهيونية العالمية و الإمبريالية العالمية .

إن القراءة التاريخية لتاريخ أمتنا القديم و المعاصر تؤكد الحاجة لظهور قائد ملهم جديد يملك إيمان صلاح الدين و عزيمته و سلطان باشا الأطرش و رجاله و ابراهيم هنانو و تضحياته و كاريزما عبد الناصر و حنكته السياسية ، و طهره و نقائه و نظرته الثاقبة و إدراكه لمتطلبات المعركة ، حان الوقت للذين ينتقدون عبد الناصر أن يرتفعوا فوق مستوى المصالح الشخصية الضيقة و الإقليمية و العشائرية و الطائفية ، فالنهج الناصري المتطور هو لكامل الأمة بكل مكوناتها ، بشيبها و شبابها ، برجالها و نسائها ، بأطفالها و يفعانها .

ندعوكم أيها المخلصون بكلِ شفافيةٍ و موضوعية ، و نمد أيدينا للجميع موالاةً قبل المعارضة و لكل المؤمنين بأهمية هذه المنطقة الجغرافية في داخل سورية و خارجها و التي تتميز بمركزيتها في كوكب الكرة الأرضية كونها نقطة التلاقي ما بين ثلاث قارات ( آسيا – إفريقيا – أوروبا ) ، وهي تحيط بالبحر الأبيض المتوسط في كاملِ شرقه و جنوبة ، هذه دعوتنا الجديدة و تبقى اللغة العربية لغة التواصل ما بين كل مكونات الأمة المتواجدة على هذه الرقعة الجغرافية الشرق أوسطية ، و لا بد لكل المكونات من أن تنعم بحريتها في معتقداتها و لغاتها و أمالها و أحلامها ما دام ولاؤها مطلقاً للدولة المحورية الشرق أوسطية الجديدة التي ستحمل كل آمال و أحلام مواطنيها و تحقق لهم العزة و الكرامة و العدالة ، و ننطلق من إيماننا بأهمية الدوائر الجيو أيديولوجية الثلاث ، الدائرة العربية ، الدائرة الإسلامية ، الدائرة العالمية و إيماننا المطلق بأن الكفاح من أجل الوحدة، هو نفسه الكفاح من أجل الحياة. ولقد كان التلازم بين القوة والوحدة أبرز معالم تاريخ أمتنا. فما من مرة تحققت الوحدة، إلا تبعتها القوة، وما من مرة توافرت القوة إلا كانت الوحدة نتيجة طبيعية لها .وليس محض صدفة أن إشاعة الفرقة، وإقامة الحدود والحواجز، كانتا أول ما يفعله كل من يريد أن يتمكن في المنطقة ويسيطر عليها. وكذلك لم يكن محض صدفة أن محاولة الوحدة في المنطقة لم تتوقف منذ آلاف السنين ، طلباً للقوة، بل طلباً للحياة .، لا بد أن تقوم دولة كبرى في هذا الشرق، ليست دخيلة فيه، ولا غاصبة، ليست عادية عليه ولا مستعدية، دولة تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، تقوي ولا تضعف، توحد ولا تفرق، تسالم ولا تفرط ، تشد أزر الصديق، ترد كيد العدو، لا تتحزب ولا تتعصب، لا تنحرف ولا تنحاز، تؤكد العدل، تدعم السلام، توفر الرخاء لها ولمن حولها وللبشرجميعا، بقدر ما تتحمل وتطيق.

هذا ردنا على الدعوات الإقليمية و المناطقية و الإثنية و العشائرية التي لن تحقق سوى تفتيت الأمة و تمزيقها و تعمل على قيام إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل .

هذه ليست دعوة طوباوية و لا تدخل في خرافات الأحلام و الرغبات ، إنها دعوةٌ واقعية و دعوةٌ عملية تنطلق من بناء الفكر لدى كل العقول المتفتحة التي تعمل من أجل الوطن و الأمة و لا تهتم بالمواقع و الكراسي ، وهي دعوةٌ إلى الأجيال الواعدة لسبر تاريخ الأمة و معرفة عناصرِ قوتها ، و رحلة الألف ميل تبدأ بخطوةٍ واحدة ، و لا تحدها مصالح شخصية ، فالمصالح الشخصية تنتهي بزوال الأشخاص أما الدعوة الطاهرة فإنها تبقى على مر الزمن ، فهذه دعوات الأنبياء خلقت لتبقى وهي مستمرةٌ على مر العصور ، و دعوتنا حقيقية ليست دعوةً شخصانيةً و لا مصلحية و لا طوباوية .

لقد أدى الفكر القومي العربي دوره المناطَ به بما يتناسب مع متطلبات القرن العشرين ، و نحن نعيش في رحاب القرن الواحد و العشرين لا بد من مرحلة إنتقالية تنقلنا من الفكر القومي العربي المتزمت إلى الفكرٍ إنساني المتجدد الذي لا يتخلى عن القيم العربية الإنسانية و يقبل بالجميع و يحقق مصلحة الجميع و الذي يعتمد المواطنة الحقة .