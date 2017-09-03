إصابة عسكريين روس بجروحٍ إثر حادثٍ مروريٍ في اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

أُصيب عدد من العسكريين الروس بجروح، اليوم الأحد (3 أيلول/سبتمبر)، إثر تعرضهم لحادثٍ مرويٍ في ريف اللاذقية.

وأفادت صفحة “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” الغير رسمية، بأن “قافلة عسكرية روسية تعرضت لحادث مروري في إحدى مناطق اللاذقية”.

وأضافت “سارعت الوحدات المحلية مباشرةً إلى تقديم مساعدة فورية ونقل الجنود إلى أقرب مركز صحي، وهم الآن بخير وسلامة”.

ونشر الصفحة صورةً يظهر فيها شاحنة محملة ببعض المواد وقد انقلبت، في حين لم يحدد المصدر مكان وتوقيت الحادث وسببه.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الساحل السوري مثل هذه الحوادث، فقد انفجرت ناقلة جند للقوات الروسية قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية، في شباط/فبراير الماضي، واحترقت بالكامل جراء انفجار الذخيرة بداخلها. ونفت مصادر إعلام موالية حينها سقوط ضحايا إثر الحادث.

كما قضى طفل، وأصيبت عائلته وعسكريون روس بجروح خطرة، في أيار/مايو الماضي، إثر انقلاب شاحنةٍ عسكريةٍ روسيةٍ على منزلٍ في ريف طرطوس.

وعزى موالون سبب هذه الحوادث إلى تهور العسكريين الروس في قيادتهم للحافلات، وخاصة المحملة بالذخيرة، حيث علّق أحدهم على حادث مقتل الطفل قائلاً: “بشرفي كانو مصورخين بالنزول… كان بينا وبين الحادث خمسين متر”.