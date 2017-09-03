بالصور… ميليشيا (النجباء) تصلي العيد في معسكر (اللواء الثاني) بدمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

نشر الإعلام الموالي لميليشيا “حركة النجباء” العراقية صوراً لعناصر الميليشيا وهي تؤدي صلاة العيد، في أحد المعسكرات في العاصمة دمشق.

وأفادت صفحة “المكتب العسكري للمقاومة الإسلامي حركة النجباء الديوانية”، بأن “المقاومة الإسلامية حركة النجباء ملف سوريا أقامت صلاة العيد في معسكر اللواء الثاني في دمشق”.

وأشارت إلى أن الصلاة كانت بإمامة “عباس الموسوي” ممثل الأمين العام للحركة في إيران، ونشرت الصفحة صوراً لأداء الصلاة.

وكانت صفحة “المقاومة الاسلامية حركة النجباء ملف سوريا” قد نشرت في أول أيام عيد الأضحى صوراً لزيارة “الموسوي” لأحد معسكرات الميليشيا، ومعايدتهم في مقر عملهم في سوريا.

كما شهدت مساجد عدة في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية خلال الأيام الماضية، قيام مئات الأطفال بالطواف حوّل مجسمات لـ “الكعبة المشرفة”، على أنهم يؤدون ويتعلمون مناسك الحج لبيت الله الحرام.

وقال الناشط الإعلامي “أبو فراس الحلبي” في وقت سابق لـ “كلنا شركاء”، جَعَل الأطفال يطوفون حولَ مجسم الكعبة المشرفة في مساجد مدينة حلب، حدث في عام 2016 لكن بشكل محدود، مؤكداً أن الميليشيات الموالية للنظام نظمت هذه الأنشطة في معظم مساجد المدينة هذا العام متذرعةً بتعليم الأطفال مناسك الحج، كما أشار إلى أن هذه الأنشطة من أفعال الميليشيات الإيرانية واللبنانية الشيعية كـ (الحرس الثوري وحركة النجباء وحزب الله).

وأضاف “الحلبي”، “الميليشيات الإيرانية تسعى من خلال هذه التصرفات إلى تشيع أهالي المدينة، وذلك من خلال مئات العائلات الإيرانية واللبنانية التي قدمت إلى مدينة حلب مع مقاتلي الميليشيات الأجنبية، حيث تتخذ حي جمعية الزهراء كمركز أساسي لتجمعها”.