مقتل العشرات من قوات النظام بكمينٍ محكمٍ في (جوبر)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار اليوم الأحد (3 أيلول/سبتمبر)، صد هجومٍ عنيفٍ لقوات النظام على جبهتي حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما في غوطة دمشق الشرقية، وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى.

وأفاد فيلق الرحمن، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بمقتل أكثر من 25 من عناصر الفرقة الرابعة وجرح عشرات آخرين، في كمين محكم أحبط فيه فيلق الرحمن محاولات قوات النظام لاقتحام جبهات حي جوبر الدمشقي.

وأكد الفيلق تدمير عربة (شيلكا) وعطب دبابة وجرافة عسكرية لقوات النظام، خلال محاولة الفرقة الرابعة اقتحام جبهات بلدة عين ترما.

وتزامن هجوم قوات النظام على جبهات الغوطة بقصفٍ عنيف بصواريخ الأرض أرض، إضافة إلى قصفٍ بعدة صواريخ محملة بمادة النابالم الحارق المحرمة دولياً، استهدف جبهات القتال في جوبر وعين ترما.

وتسبب القصف الكثيف بمقتل خمسة مدنيين في عين ترما، وإصابة آخرين، وسط مناشدها للتبرع بالدم من كافة الزمر للنقاط الطبية نتيجة ارتفاع أعداد الجرحى في بلدة عين ترما إثر قصف قوات النظام للمنطقة.