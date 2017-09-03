قوات النظام تعلن سيطرتها على عقيربات شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم الأحد (3 أيلول/سبتمبر)، سيطرتها على بلدة عقيربات، أكبر معاقل تنظيم “داعش” في ريف حماة، بعد معارك عنيفة مع التنظيم.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة استعادت السيطرة على بلدة “عقيربات” وقرية “مسعدة” ومزرعة “رسم قنبر” بريف السلمية الشرقي، مشيراً إلى أن وحدات الهندسة تقوم بإزالة الألغام والعبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها تنظيم “داعش” في شوارع بلدة عقيربات وساحاتها.

ونشرت “شبكة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” الموالية، صورةً قالت إنه من دخل بلدة عقيربات بعد سيطرة قوات النظام عليها.

وكانت قوات النظام قد أعلنت سيطرتها على البلدة أمس، قبل أن يشن تنظيم “داعش” هجوماً معاكساً ويستعيد الأحياء التي تقدمت إليها قوات النظام، ويعلن مقتل سبعة عناصر من القوات الروسية خلال مشاركتها قوات النظام في معارك البلدة.

وتعد بلدة عقيربات مركز ثقل التنظيم في المنطقة التي تحاصرها قوات النظام منذ أكثر من شهر، وارتكبت فيها مجازر عدة بحق المدنيين.