الطفل صاحب مقولة (شيلني يا بابا) يؤدي مناسك الحج

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أظهرت تسجيلاتٌ مصورةٌ وصورٌ بثها ناشطون، الطفل السوري صاحب المقولة المشهورة (شيلني يا بابا)، وهو يؤدي مناسك الحج لهذا العام.

وأفاد تقرير مصور لقناة “العربية” بأن الطفل “عبد الباسط الصطوف” زار المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج هذا العام، بعد قدومه من منفاه جنوب تركيا، بعد 6 أشهر على بتر قدميه جراء برميل متفجر سقط على مكان نزوحه وعائلته في بلدة الهبيط بريف إدلب، في آذار/مارس الماضي.

وقدمت السلطات السعودية تسهيلات عديدة لاستقبال الطفل عبد الباسط، لتمكينه من أداء فريضة الحج رُغم صغر سنّه، وقرر الحاج “محمود بركات” استضافته على حسابه الشخصي في موسم حج هذا العام، بعد معرفته ما حلّ به.

ونشر الإعلامي “محمد شقير” تسجيلاً مصوراً للطفل وهو يؤدي مناسك الحج، وقال “عبد الباسط” في التسجيل مخاطباً الحجاج: “تقبل الله منا ومنكم”.

اشتهر “عبد الباسط” ابن “زور الحيصة” في ريف حماة، والنازح مع عائلته إلى بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي، بعبارة (شيلني يا بابا)، والتي قالها بعدما سقط برميل متفجر ألقاه طيران النظام على مكان نزوحه في آذار الماضي، ليتهدم منزله، وتُفتل والدته وشقيقته وابنة شقيقته على الفور، ويُصاب والده، في حين بُترت ساق شقيقته الثانية. أما هو فقد شاهده كل العالم وهو يجر ما تبقى من ساقيه ويصيح بكلمات هزّت جثة “إنسانية” ماتت مع أول شهيد سقط في سوريا (شيلني يا بابا,,,!).