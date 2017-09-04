المحامي ادوار حشوة: من الطائفية الى السياسة!

المحامي ادوار حشوة: كلنا شركاء

في السياسة (مهمة اَي حكومة أو حاكم هي إدارة مصالح الناس وتوفير الامن والعدل وحين تنهار المصالح وينتشر الظلم ويفتقد الناس الامن فمعنى ذلك في السياسة ان الحاكم لم يحسّن إدارة البلد.).

وما دام ان هذا حدث في سوريا فلا بد ان نبين ماهي الأخطاء التي قادت الى سوء ادارة البلد وتسببت في الحرب والخراب ليس لان الحاكم كان من طاىفة معينة بل لأنه لم يحسّن ادارة الدولة.:

اولا: ثورة الخميني في ايران نقلت ايران من الاعتراف بإسرائيل وتبادل السفراء معها ايّام الشاه الى دولة جديدة رفضت الاعتراف بها.

سوريا وجدت مصلحة في نسج علاقة تعاون معها كطرف يعادي إسرائيل ولكن هذه العلاقة بقيت في شكل سياسي ولم تأخذ أي شكل تحالفي معها.

السياسة السورية كانت ضد الحرب مع العراق لأنها تضعف طرفين يعاديان إسرائيل ولكن لم تتحالف مع أي منهما ضد الآخر ما عدا تهديدها ايران بان أي احتلال لأرض العراق سوف يغير من سياستها.

بعد توقف الحرب تحولت سوريا الى وسيط بين الخليج والعراق وبين ايران وصارت هي قناة الاتصال الوحيدة بينهما.

هذه السياسة لم ترق للمحيط العربي الذي كان يطمح الى تحالف سوريا معه لاسقاط ايران ولكن تقبلها ولم يعلن الحرب عليها ما دامت لا تمد ايران باي وسيلة تساعدها في الحرب.

بعد وفاة الأسد حدث خطا سياسي كبير حين تم نقل سورية من سياسة التعاون مع ايران ومن دور الوسيط بينها وبين المحيط العربي الى سياسة التحالف السياسي والعسكري معها وضد المحيط العربي فأخل هذا في توازن المنطقة وخلق لسوريا عداوات لا مبرر ولا مصلحة لسوريا فيها وجعل تدخل الدول في الأزمة الداخلية السورية نتيجة طبيعية لخطأ التحالف المذكور.

ثانيا -كان التحالف المصري – السوري- السعودي قوة حمت الاستقرار في المنطقة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانتفعت سوريا كثيرا منه وتدفقت أموال كثيرة اليها ومنع ذلك اَي سياسة ضد نوع الحكم فيها وكل التيارات الاسلامية المعادية لم تلق اَي دعم لمواجهة النظام بسبب شمولية هذا التحالف لمصالح ابعد من ذلك ولكن بعد وفاة الأسد انهار هذا التحالف وذهب الى الضد منه ولم يكن ذلك بإرادة السعودية ومصر بل كان ذلك بسبب اختيار النظام التحالف مع ايران!

ثالثا- الذهاب في العلاقة مع تركيا الى ابعد مما كان الأسد الأب قد حدده بالتعاون فقط في وقف نشاط حزب العمال الكردستاني من الاراضي السورية وتسليم المطلوبين الى تركيا.

لذلك كان. من الخطا الذهاب بهذه العلاقة الي تعاون كبير وفتح الحدود للاقتصاد التركي وتبادل الزيارات الرسمية الممنوعة منذ استيلاء تركيا على لواء إسكندرون. وحتى ذهاب الأسد الى تركيا والخطاب هناك بأننا كنّا دولة واحدة. وإعطاء أقصى التسهيلات على الحدود وشطب إسكندرون من خريطة سورية بحيث ان ذلك اثار الغضب الشعبي وتدفق البضائع التركية الأجود والأرخص أدى الى وقف وافلاس المعامل السورية وصارت حتى البوظه تستورد من تركيا.

والخطا الاهم ان النظام تجاهل أن الحزب الحاكم في تركيا هو امتداد وحليف للإخوان المسلمين وبدا ذلك حين طلب أروغان من الأسد إلغاء القانون٤٩ وإطلاق سراح المعتقلين وإشراك الإخوان في الحكومة عبر وساطة تركيا فخلق هذا الرفض مبررا لتدخل تركيا حين قامت التظاهرات.

رابعا – رفضت سوريا السماح بإقامة اَي قاعدة اجنبية أو الدخول في أحلاف عسكرية غير عربية وما حدث من السماح بقاعدة عسكرية للروس ثم تلاها دعوتهم للتدخل والسيطرة على القرارين السياسي والعسكري شكل غضبا وحول سوريا إلى دولة محتلة من الروس والايرانيين وفقدت استقلالها بالرغم من اَي ادعاء بالسيادة!

ومن ثم دعوة الإيرانيين جيشا وميليشيات تابعة وتمركزها في قواعد أيضا.

خامسا – تم الذهاب الى الحل الأمني لقمع التظاهرات بدلا من الحوار على أساس نصيحة من كبار رجال المخابرات بان ما فعله حافظ الأسد في حماة من حل أمني وقتل هو الحل مع ان هناك فروقا كبيرة منها ان تمرد حماة قاده ٣٠٠ مسلح اخواني وكانت سوريا حليفة لمصر والسعودية التي أمن لها ذلك تمرير الحل الأمني. في حين الحل الأمني واجه تظاهرات سلمية غير مسلحة وبالملايين وسوريا حليفة لإيران ضد المحيط العربي الذي وجدها فرصة للتدخل وتسليح البعض.

وتمرد حماة تم قمعه في ١١ يوما في حين الحل الأمني استمر لسنوات وسنوات ولا أفق لحل.

سادسا -تحويل الصراع مع الشعب من السياسة الى الدين حقق للنظام مصلحة ولكنه ورّط طائفة بكاملها في حرب تهدد وجودها المستقبلي وحملها وزر أخطاء النظام دون أدنى حق.

هذا التحويل استدرج تحويل التظاهرات من الديمقراطية الى الاسلام العنيف الذي نشر التعصب والكراهية والذي جرى تسليحه من دول المحيط العربي والذي اغتال الثورة السلمية الديمقراطية.

لقد أعطى هذا التحويل النظام هامش بقاء مؤقت ولكنه اساء الى الوحدة الوطنية ومستقبل التعايش وحمله المسؤولية عن المذابح في المستقبل.

سابعا- تطويف الاقتصاد وربطه بمجموعة من الأقرباء وأولاد النظام صار جزءا من منظومة تطويف الامن والجيش فخلق هذا عداوات للنظام

وخلايا معارضة انفجرت.

نهب البلد وسرقة النفط وربط اَي مشروع اقتصادي بعمولات لقيادة عائلية تقود وحدها الاقتصاد وتنتفع وتنفع كان عملا من اعمال الحماقة وشكل صورة عن دولة للحرامية!

ثامنا – استعمال الكيماوي لقمع المعارضة كان من اعمال الخفة السياسية وخلت من العقل والتعقل ومن تقدير ردود الفعل العالمية التي وصلت الى التهديد بالحرب الخارجية.

النظام تفاديا للحرب عليه اختار دون طلب من احد الاعتراف بوجود الكيماوي واستعداده للتخلي عنه فكان هذا هو الخطأ التالي لان سوريا امتلكت هذا السلاح وسعت اليه كسلاح ردع ضد النووي الصهيوني وتسليم هذا السلاح هو تجريد الجيش من هامش قوة يحمي البلد ويفرض عليه الاستسلام وهو امر رحبت به إسرائيل والغرب وعمليا أعطى النظام فترة بقاء ولكنه جعل سوريا عارية من أي سلاح يعيد قدرا من التوازن الاستراتيجي!

تاسعا – الانتقال من سياسة الحياد الإيجابي الى سياسة العداء للاميركيين والتحالف مع الروس في حين كان الأسد الأب يتحرك ضمن سياسة متوازنة (لا الروس يشعرون بالغربة ولا الأميركيون يشعرون بالهزيمة) ومع كل علاقات التعاون مع الروس كان قمع الشيوعية مستمرا وتعامل الأسد معهم كتجار سلاح ولا تحالف عسكري معهم في حين كان الأميركيون يرحب بهم في دمشق وفِي الأزمات يقدم السوريون تعاونا محدودا والمهم عدم استفزازهم والحفاظ على هامش حوار معهم).

عاشرا – رغم خلاف سوريا مع صدام حسين ورغم دعم صدام للإخوان وتسليحهم فان سوريا لم تنشط المقاومة ولا سلحت ولا سعت للتدخل في العراق وبقي الموقف المضاد سياسيا اما ما قام به النظام بدعم وارسال مقاتلين وتسليحهم ضد الوجود الأميركي بحجة أضعاف خطوات أميركا لتحقيق ديمقراطية قد تنتقل لسوريا فكان هذا وراء بناء تنظيم داعش.

وقيادات منهم من جنود صدام لجأوا إلى سوريا واعتقلوا ثم اطلق سراحهم للقتال ضد الأميركيين في العراق وهم العمود الأساس في داعش .

حادي عشر – الأسد الأب كان عسكريا ديكتاتورا مثله مثل العسكرين الذين قاموا بانقلابات وحكموا سوريا ولست في وارد الدفاع عنه ولا تبرير سياسته ولكن له فضيلة واحدة هي انه خلال ٤٠ عاما من حكمه أوقف الصراع التاريخي على سوريا في حين ان السياسة الفاشلة بعده اعادت الصراع ووسعت أهدافه وصار للروس والأميركيين قواعد وجيوش وصار للاتراك مساحات محتلة وجيوش وكذلك ايران ومن يتبع لها وهذا دليل على فشل ادارة البلد وتقدير التوازنات والمصالح وصارت سوريا موضوع قسمة بين الدول كما كان هدف الصراع عليها.

في السياسة يتغير الحكام اذا فشلوا في ادارة المصالح وتسببوا في الاحتلالات وليس لأنهم من طائفة أو دين وسواء اكانوا من أهل السنة أو من طوائفهم لان تطويف الموضوع هو خطا مضاف ولا يمثل الحقيقة ولا يخدم التعايش ولا يساعد على تسريع الحل وهذا هو السؤال !