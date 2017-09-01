ميليشيا (قوات الجليل) الفلسطينية تنعى 7 عناصر قتلوا في الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت ميليشيا “قوات الجليل” الفلسطينية، الجناح العسكري لحركة “شباب العودة الفلسطينية” الموالية للنظام، يوم أمس السبت 2 أيلول/سبتمبر، 7 عناصر لقوا مصرعهم في المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف الرقة، بعد أيامٍ على مقتل 14 من عناصرها في ريفي الرقة وحماة.

وأفاد صفحة “قوات الجليل” بأن “قائد قوات الجليل الأمين العام لـ حركة شباب العودة الفلسطينية (فادي الملاح) يزف لجماهير شعبنا المقاوم في الجمهورية العربية السورية كوكبة من شهداء قوات الجليل، اثناء تأديتهم لواجبهم الوطني تجاه الوطن سوريا في ريف الرقة”.

ووثقت الصفحة أسماء قتلى الميليشيا وهم:

الملازم شرف: عصام أحمد خفاجة

الملازم شرف: نضال مصطفى رستم

الملازم شرف: محمد أحمد المحمد

الملازم شرف: عبد الحفيظ مصطفى

الملازم شرف: محمد جمال يونس

الملازم شرف: أحمد سعيد خربطلي

الملازم شرف: حافظ علي إسماعيل

وخسرت الميليشيا قبل أيامٍ قليل 14 عنصراً في المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريفي حماة والرقة، وهم: (محمد خالد العيسى، حمود محمد العلي، يوسف محمد الفيصل، قاسم محمد محمد، محمد علي صقر، غياث إبراهيم شعبان، لؤي محمد العي، حيدر جعفر فاضل، ياسين محمود الخالد، حسن خالد رمضان، ناصر أحمد المجاور، جورد الياس جبارة، شحود أحمد الأحمد، بسام لؤي منصور).

وأشارت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إلى أن عدداً من الفصائل الفلسطينية شكلت ميليشيات مسلحة تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد، موزعة داخل وحول بعض المخيمات الفلسطينية، وتشارك في كثير من الأحيان في معارك مؤازرة لقوات النظام ضد كتائب الثوار وتنظيم “داعش”.