228 قتيلاً لـ (جيش التحرير الفلسطيني) في سوريا

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وثّقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” مقتل 228 عنصراً من ميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني”، خلال مشاركتها القتال إلى جانب قوات النظام

وأعلن فريق الرصد والتوثيق في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أن حصيلة ضحايا المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني في سوريا، ارتفعت إلى 228 ضحية، معظمهم قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من سوريا، وغالبيتهم في ريف دمشق.

وتعتبر منطقة “تل كردي” في ريف دمشق الواقعة بين مدينتي دوما وعدرا، من أبرز المناطق التي سقط فيها ضحايا من عناصر جيش التحرير، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة السويداء جنوب سوريا.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سوريا نحو ستة آلاف فلسطيني، ويقاتل في أكثر من 15 موقعاً موزعة في أنحاء سوريا، منهم 3000 منخرطون في المعارك، بحسب ما أعلنت عنه قيادة الجيش.

واللاجئون الفلسطينيون في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، مما دفع الآلاف من الشباب للهجرة خارج البلاد.