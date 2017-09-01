بينهم اللواء (غسان سعيد)… مقتل مجموعة ضباطٍ للنظام في البادية

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ اليوم الأحد، عدداً من ضباط النظام، قالت إنهم لقوا مصرعهم في البادية السورية، خلال معارك فك الحصار عن مدينة دير الزور.

وأفادت صفحة “شبكة أخبار حمص” الموالية على “فيسبوك”، بمقتل اللواء “غسان جميل سعيد”، أحد ضباط مطار “كويرس” العسكري، أثناء تقدم قوات النظام لفك الحصار عن مدينة دير الزور.

وقال ناشطون إن اللواء “سعيد” هو قائد حملة قوات النظام لفك الحصار عن دير الزور، وقد لقي مصرعه مع عدد من الضباط والعناصر خلال الاشتباكات الدائرة مع تنظيم “داعش” في البادية السورية.

كما نعت مصادر إعلام موالية النقيب “علاء داؤود” والملازم أول “هشام محمد حبيب” من قرية رام ترزة/القدموس بريف طرطوس، و”فادي رستم” و”طاهر رستم” من جبلة/قرية حميميم.

إضافة إلى مقتل المراسل الحربي “كرم يحيى محمد” (داغر) من قرية بتغرامو، ومن سُكان حي الجبيبات الغربية بجبلة، وذلك خلال المعارك في محيط مطار دير الزور.

وأشارت صفحة “شبكة أخبار حمص” الموالية إلى أن هناك عدد من عناصر وضباط النظام لا زالوا مفقودين حتى الآن، منذ 24 آب/أغسطس الماضي، بعد ضربة للتحالف الدولي في ريف الرقة.

وقد باتت قوات النظام وميليشياته تبعد أقل من 30كم عن مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش”، والتي تسعى تلك القوات إلى فك الحصار عنها، وذلك بعد سيطرتها على عدة مواقع لتنظيم “داعش” في ريف دير الزور الغربي، من جهة مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، بعد معارك بين الطرفين.