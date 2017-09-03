إلقاء القبض على خليةٍ لـ (داعش) في جاسم شمال درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلن المجلس العسكري في مدينة (جاسم) شمال درعا، والذي يضم كل من (جيش الأبابيل ـ ألوية جيدور حوران)، اليوم الأحد (3 أيلول/سبتمبر)، عن إلقاء القبض على مجموعةٍ تتبع لتنظيم (داعش) في مدينة جاسم.

ونشر المجلس العسكري في مدينة (جاسم) تسجيلاً مصوراً يظهر فيه معدات تم مصادرتها من الخلية، مخصصة لعمليات التفجير.

وقال الناشط محمد الحريري، إن المجلس العسكري في مدينة (جاسم) داهم ظهر اليوم مقراً لمجموعة على صلة بجيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش)، وتم اعتقال عدد من أفراد الخلية ومصادرة أسلحة ومواد تفجير، بالإضافة لعدد من أجهزة التفجير عن بعد والتي كانت بحوزة الخلية.

وأضاف الحريري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عملية المداهمة أتت عقب تفجير عبوة ناسفة بسيارة تتبع للمجلس العسكري، على طريق نوى ـ جاسم غرب درعا، اليوم، أدت إلى إصابة عدد من عناصر المجلس.

وأشار إلى أن العملية لم تكن الأولى من نوعها، فقد تمكن المجلس العسكري في المدينة العام المنصرم، من إلقاء القبض على خلية مماثلة كانت قد نفذت عدداً من عمليات الاغتيال داخل المدينة الخاضعة لسيطرة كتائب الثوار، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة بعدد السكان في المناطق المحررة من درعا.