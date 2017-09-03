في درعا… صورٌ لطفلةٍ عذّبها والدها وزوجته تثير غضب الأهالي

إياس العمر: كلنا شركاء

تناقل ناشطون من محافظة درعا خلال الساعات الماضية تسجيلاً مصوراً يظهر فيه طفلةٌ وقد تعرضت للتعذيب على يد والدها وزوجته في مدينة (جاسم) شمال درعا.

وانتشر التسجيل بصورة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة غضب لدى الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، وسط دعواتٍ لمحكمة (دار العدل) لوضع حدٍ لهذه التجاوزات في المناطق المحررة من محافظة درعا.

وقال الناشط أحمد الجباوي، إن أهالي الحي الشمالي في مدينة (جاسم) شمال درعا، سمعوا أصوات تعذيب تخرج من منزل يسكن به نازح من أهالي مدينة (انخل)، فاستدعوا مخفر المدينة لمعرفة ما يجري داخل المنزل.

وأضاف الجباوي في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الأهالي وعناصر المخفر وجدوا في بهو المنزل طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، مربطة وقد تعرضت للضرب، ليتبين فيما بعد أن والدها وزوجته هم من قاموا بربط الطفلة وتعذيبها.

وأشار إلى أن مخفر مدينة (جاسم) اعتقل الأب وتم تحويله إلى مخفر مدينة (انخل) شمال درعا، بينما تم نقل الطفلة لإحدى النقاط الطبية في المنطقة لتلقي العلاج.

ولفت الجباوي إلى أن المناطق المحررة تشهد حالة من الفوضى وغياب القانون، في ظل غياب دور محكمة (دار العدل)، بينما تعمل كتائب الثوار في المنطقة وفق مبدأ المحسوبيات، وهذا ما أثار غضب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، ولاسيما أن شهر آب/أغسطس الماضي شهد تسعة عمليات قتل في المناطق المحررة، على حد قوله.