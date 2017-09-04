فواز الغادري: بعض الكلام في زمن الصمت…

فواز الغادري: كلنا شركاء

‏لم تُطالب الشعوب في بلاد الربيع العربي بأكثر من كرامتها الانسانية، ولكن ثبت لاحقا أن اي مواطن حر كريم يشكل “خطرا” على منظومة ممنوع تغيرها ‏فمفهوم المواطنة يتعارض مع مفهوم الرعية التابعة لمنظومة لا ترى ان الشعوب تستحق بأحسن أحوالها حقوقا اكثر من الحقوق البدائية للحياة ان استحقتها.

‏منذ انقلاب الضباط الأحرار في مصر، تتذرع الأنظمة العسكرية بالمعركة مع اسرائيل وتحرير فلسطين لقمع الشعوب، مع ان النتيجة كانت خسارة فلسطين ‏ومع ذلك استطاع حافظ الاسد تثبيت نظرية اما الاستقرار مع الديكتاتورية او الفوضى، فكانت كلفة الاستقرار تخلف وقمع وفقر وارهاب ‏عندما احرق البوعزيزي نفسه اعتقدنا بسذاجة اننا سنتحول بسهولة من اتباع الى مواطنين، وان دولنا ستتحول من منظومات أمنية الى دول امنة ديموقراطية ‏ونحن في طريقنا الى هذا التحول، وبمنتهى السذاجة باحسن الأحوال، تحولنا من طلاب حرية الى رعية ولكن كل وجد لنفسه راع جديد.

‏انقسمت نخبنا بين من جلس يراقب ويحلل من دون اي دور في الصفوف الأمامية، وبين من انشغل بتدوير زوايا هي اصلا لا تدور عله يحصل على مكسب لحظي ‏استغلت الجماعات الاصولية كمية العنف والارهاب الممارس من الأنظمة، وأنتجت خطاب عاطفي غير وطني انساقت الجموع خلفه لغياب اي خطاب وطني يجمعهم.

‏لم تكن هذه المجموعات بحاجة الى الكثير من الجهد، العنف وارهاب الأنظمة كانا عاملا مساعدا، فتبنوا نفس خطاب الأنظمة مع تعديل بسيط ‏كانت الحرية خيانة، صارت الحرية كفر ‏انساق الجميع من كل الأطراف، خلف شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة حتى بتنا ننسى من اجل اي معركة نُقاتل ونُقتل ‏الثورات ليست بالضرورة ثورات فكرية ثقافية، نحن امام ثورات شعبية تشويهها لن يقتلها ولكن سيقتلنا ‏ولكن بعد كل هذه السنوات، ألم ينضج لدينا اي مشروع وطني؟ ام اننا نسينا ما ثرنا لاجله ؟ ‏تغير المنظومة الحاكمة منذ أكثر من نصف قرن سيكلف الكثير، ومن الظلم ان يدفع الناس ثمنا يعتقدون انه للتغير بينما واقعيا هو لتثبيت هذه المنظومة