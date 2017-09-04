فواز الغادري: بعض الكلام في زمن الصمت…

فواز الغادري: كلنا شركاء
لم تُطالب الشعوب في بلاد الربيع العربي بأكثر من كرامتها الانسانية، ولكن ثبت لاحقا أن اي مواطن حر كريم يشكل “خطرا” على منظومة ممنوع تغيرها فمفهوم المواطنة يتعارض مع مفهوم الرعية التابعة لمنظومة لا ترى ان الشعوب تستحق بأحسن أحوالها حقوقا اكثر من الحقوق البدائية للحياة ان استحقتها.
منذ انقلاب الضباط الأحرار في مصر، تتذرع الأنظمة العسكرية بالمعركة مع اسرائيل وتحرير فلسطين لقمع الشعوب، مع ان النتيجة كانت خسارة فلسطين ومع ذلك استطاع حافظ الاسد تثبيت نظرية اما الاستقرار مع الديكتاتورية او الفوضى، فكانت كلفة الاستقرار تخلف وقمع وفقر وارهاب عندما احرق البوعزيزي نفسه اعتقدنا بسذاجة اننا سنتحول بسهولة من اتباع الى مواطنين، وان دولنا ستتحول من منظومات أمنية الى دول امنة ديموقراطية ونحن في طريقنا الى هذا التحول، وبمنتهى السذاجة باحسن الأحوال، تحولنا من طلاب حرية الى رعية ولكن كل وجد لنفسه راع جديد.
انقسمت نخبنا بين من جلس يراقب ويحلل من دون اي دور في الصفوف الأمامية، وبين من انشغل بتدوير زوايا هي اصلا لا تدور عله يحصل على مكسب لحظي استغلت الجماعات الاصولية كمية العنف والارهاب الممارس من الأنظمة، وأنتجت خطاب عاطفي غير وطني انساقت الجموع خلفه لغياب اي خطاب وطني يجمعهم.
لم تكن هذه المجموعات بحاجة الى الكثير من الجهد، العنف وارهاب الأنظمة كانا عاملا مساعدا، فتبنوا نفس خطاب الأنظمة مع تعديل بسيط كانت الحرية خيانة، صارت الحرية كفر انساق الجميع من كل الأطراف، خلف شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة حتى بتنا ننسى من اجل اي معركة نُقاتل ونُقتل الثورات ليست بالضرورة ثورات فكرية ثقافية، نحن امام ثورات شعبية تشويهها لن يقتلها ولكن سيقتلنا ولكن بعد كل هذه السنوات، ألم ينضج لدينا اي مشروع وطني؟ ام اننا نسينا ما ثرنا لاجله ؟ تغير المنظومة الحاكمة منذ أكثر من نصف قرن سيكلف الكثير، ومن الظلم ان يدفع الناس ثمنا يعتقدون انه للتغير بينما واقعيا هو لتثبيت هذه المنظومة
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