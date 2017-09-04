تنكّر وزار بشار الأسد.. يديعوت أحرونوت: اسرائيل رصدت نصرالله ولم تستهدفه

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كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الأحد، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، تنكر في زيّ رجل أعمال مع عدد من حراسه الشخصيين وقت قام بزيارة سرية غير معلنة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت الصحيفة في هذا التقرير الذي كتبته اليوم الأحد “سمدار بيري”، المحررة الرئيسية للشؤون العربية بيديعوت أحرونوت، إلى أن المثير في هذه الخطوة أن إسرائيل رصدت تحرك نصرالله وكانت تعلم به، إلا أنها لم تتحرك لضربه، وهو أمر مثير للتساؤلات، بحسب الصحيفة.

وزعمت الصحيفة أن هناك عيوناً تعمل لصالح إسرائيل تتابع وتراقب نصرالله وتسعى إلى معرفة تحركاته وتراقب عن كثب هذه التحركات، وبالفعل قامت هذه العيون بمتابعة نصرالله والإبلاغ عن تحركه الخارجي إلى سوريا، غير أن إسرائيل لم تستهدفه.