لافروف: نبحث مع قطر مبادئ التسوية في سوريا

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أعلن وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، أن بلاده ودولة قطر تتفقان على المبادئ الأساسية لتسوية الصراع المستمر في سوريا.

وفي كلمة ألقاها أمام طلاب ومدرسي معهد العلاقات الخارجية في موسكو، أكد لافروف أن «قطر والمملكة السعودية تدعمان مخرجات لقاءات أستانا بشأن الحل في سوريا»، مشيراً إلى أن «أنقرة تمثّل الدوحة والرياض في عملية أستانا».

ودخلت ثلاث مناطق رئيسية في سوريا إلى اتفاق خفض التصعيد، الذي يقضي بوقف الأعمال القتالية بشكل كامل (جنوب غرب سوريا، شمال حمص، الغوطة الشرقية).

جدير بالذكر أن روسيا تسعى عبر واجهتها الرسمية في سوريا «حميميم»، إلى إدخال مناطق جديدة ضمن الاتفاق، رغم ما تعانيه المناطق الثلاث من خروقات قوات النظام وطيرانه.