لماذا كلّ هذه (الأخلاقيات) في تعامل (حزب الله) مع (داعش)؟

كلنا شركاء: أسرار شبارو- النهار

تحوّل الحزم الذي أظهره حزب الله ضد داعش على جبهات القتال في جرود القلمون والخطاب العدائي تجاهه كعدو يتساوى مع العدو الاسرائيلي، الى خطاب يتكىء الى الاخلاق في معاملة مقاتلي”داعش” المنسحبين من جرود القاع ورأس بعلبك، على الرغم من انهم بحسب اعلامه، المسؤولون عن تفجيرات ضربت معاقله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بعلبك، وهم من قتل العسكريين اللبنانيين، الى غيرها من الأفعال التي يتفق العالم على بربريتها.

لم يكن تضامن “حزب الله” مع مقاتلي “داعش” سريا، فقد اصدر الحزب بيانا جاء فيه” حتى هذه الساعة تقوم الطائرات الاميركية بمنع الباصات التي تنقل مسلحي داعش وعائلاتهم والتي غادرت منطقة سلطة الدولة السورية من التحرك وتحاصرها في وسط الصحراء وتمنع أيضاً من أن يصل اليهم أحد، ولو لتقديم المساعدة الانسانية للعائلات والمرضى والجرحى وكبار السن واذا ما استمرت هذه الحال فإن الموت المحتم ينتظر هذه العائلات وفيهم بعض النساء الحوامل”.

فما هو سبب هذا التحوّل في اخلاقيات الحزب ومن خلفه جيش النظام السوري في حسن معاملة جنود “داعش” المهزومين؟

نستعرض في الآتي رأيين للدلالة على الجدل الدائر، أحدهما معارض لـ”حزب الله” والآخر مؤيد له.

سوابق مغايرة

طرح مصدر اسلامي معارض ل”حزب الله”، منها” اليس الحزب هو نفسه الذي أمر “رجال الله” بمحاصرة بلدتي مضايا والزبداني السوريتين، متسببا بموت أطفالهما جوعاً وعطشا واضطرار المدنيين الى اكل اوراق الشجر والقطط، حينها برر حزب الله الامر باتهام المقاتلين انهم يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، ومما جاء في بيانه حينها “إنّ الجماعات المسلحة التي تتخذ من مضايا رهينة لها، ولداعمي المسلحين من جهات خارجية، هي من يتحمل مسؤولية ما يجري في البلدة”.

حمص والقصير… شاهدتان

قبل مضايا والزبداني قال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه “حاصر الحزب مدينة حمص، دكَّ أحياءها بآلاف الصواريخ من دون التفريق بين مدني ومقاتل وقد برر فعلته بأن المدنيين هم من يحمون المسلحين، ولو كان الأمر كذلك فهو يعني أن خيار أبناء البلد هو دعم الثورة في وجه النظام”. واشار” كذلك كان الحال في مدينة القصير التي قتل فيها آلاف المدنيين بين امرأة وطفل وشيخ، علما أن القصير لم تكن محتلةً لا من جبهة النصرة و لا من تنظيم الدولة الإسلامية بل كانت تحت سيطرة كتائب منضوية في الجيش الحر أو متحالفة معه”.

“معاناة”… لبنان

“لم تقتصر تصرفات حزب الله على سوريا، بل استخدمها ضد مناوئيه وحتى من ابناء جلدته في الداخل اللبناني، كهاشم السلمان، الشاب الاعزل الذي قتل أمام السفارة الإيرانية في بيروت لانه تظاهر في وجه الهيمنة الإيرانية على لبنان، قاتلوه لا يزالون يسرحون و يمرحون رغم تقديم عائلة السلمان كل الصور والوثائق التي تظهر المجرمين أمام القضاء، كما ان حزب الله وجمهوره يتغنّيان بـ”غزوة” 7 ايار الذي قتل فيها أبناء بيروت” قال المصدر.

التزام بتعاليم الاسلام

من جانبه رأى الشيخ عباس زغيب ان” معاملة حزب الله للاسرى هي تطبيق لما جاء في القرآن الكريم والنصوص الشرعية التي فرضت ان يلقى الاسير معاملة انسانية واخلاقية، من دون تفرقة بين أسير وآخر، ومنه ما امر به الاسلام بمعاملة الاسير معاملة حسنة، الرفق به وعدم ايذائه، او التعرض لما يجرح كرامته، مع عدم تعذيبه وضربه، وتقديمه على النفس والطعام، مع حقه بالكسوة وحقه بممارسة شعائره الدينية”.

واشار “لذلك وان انتقد البعض معاملة الحزب لمقاتلي”داعش” نقول، انهم أسرى، وحزب الله يلتزم بالاخلاقيات التي نص عليها الاسلام في معاملتهم، ويؤديها على اكمل وجه، ولو فعل عكس لك لاعترضنا عليه”.

الفرق بين الحرب والاتفاقيات

“الاتفاقية بين حزب الله وداعش تحكمها الاخلاق والانسانية، كما ان للحرب اخلاقياتها وطرق التعامل خلالها، نذكر وصية الامام علي للحسنين عندما ضرب في المحراب، والتي باتت قانونا، حيث قال اطعموه مما اكل واسقوه مما اشرب و وارفقوا به ولا ترهبوه”، قال زغيب قبل ان يضيف”: “المواجهة في الحرب شيء ومعاملة الاسرى والقضايا الانسانية شيء اخر، لكن حتى في الحرب طبق حزب الله اخلاقيات الاسلام ومنها ان لا تقتل عاجز، طفل، شيخ، امرأة، حتى الشجر يجب احترامه اي ان لا يقطع الا عند الضرورة، وان كان يصعب التمييز في المعارك بين المدنيين والعسكريين حيث يصبح المجتمع كله عسكري”.

جواب “وحيد” لكن مختلف!

وعن محاصرة اميركا لقافلة “داعش” واعتراض “حزب الله” قال” يريد الاميركيون ان يخلقوا شرخا بين جبهة المقاومة من لبنان الى سوريا ،العراق وايران، كمل يحاولون اظهار انهم المدافعون عن حقوق الانسان، والمدافعون عن العراق، مع العلم انهم هم من اوجدوا داعش و كلام السيد حسن نصر الله كان واضحا عن ان نقل مسلحي التنظيم سيكون الى الداخل السوري”، وعن تعاطف بعض اللبنانيين لمحاصرة اميركا لداعش قال” طبيعي ان تلاقي اميركا ابواقا تمدح فكرها”.

في حين رأى المصدر الاسلامي انه” بعد كل ممارسات حزب الله في الحروب يظهر ان الجواب على معاملته وخوفه على مقاتلي “داعش” سببهما دور آخر مرتقب لمقاتلي داعش عليهم القيام به في منطقة أخرى على غرار ما حصل في الجرود على مدى سنوات، السيناريوهات المقبلة ستكمل حلقات مسلسل البطولة لدور الحزب (الاستثنائي) في القضاء على الإرهاب”.