موسكو لـ(الانتقال في ثبات) إلى التسوية

كلنا شركاء: طه عبد الواحد- الشرق الأوسط

قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الجهود حول الأزمة السورية مستمرة وتدعو للتفاؤل، وتعزز الآمال بالانتقال بثبات إلى عملية التسوية السياسية للأزمة.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، قال في حديث للصحافيين الروس في نيويورك أمس، إن الدول الغربية تعترف «على مضض» بالدور الروسي في تحسين الوضع في سوريا، وعبّر عن قناعته بأنه «من المستحيل عدم الإقرار بأن تحولات إيجابية تجري على الأرض في سوريا»، لافتاً إلى أن «كل الدول بما في ذلك خصومنا، لا يمكنهم عدم الاعتراف بأن التحولات في مجال استقرار الوضع في سوريا، يعود الفضل فيها إلى الجهود الروسية».

وأشار إلى تطورات على الأرض، منها النجاح في مجال التصدي للإرهاب، وتقليص المساحات الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية، وإقامة مناطق خفض التصعيد، وضمان الوصول الإنساني. ولم يستبعد الدبلوماسي الروسي أن تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلستها المقبلة الأزمة السورية، وأكد «العملية تجري، وهي تدعونا إلى التفاؤل. وهذا يولّد أملا بأننا سنقف قريبا بثبات على درب التسوية السياسية للأزمة». وأوضح، أن العملية السياسية تعني مشاركة الحكومة والمعارضة في التسوية. وقال في الختام، إن ما تريده روسيا من سوريا «تسوية سياسية للأزمة، وأن يقرر السوريون مصيرهم بأنفسهم، والحفاظ على الدولة السورية».

في غضون ذلك، يسعى برلمانيون روس إلى «مشاركة برلمانية» في جهود التسوية السورية. وقال السيناتور الروسي قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية، إنه من المقرر عقد محادثات في جنيف يوم 5 سبتمبر (أيلول) لبحث إمكانية مشاركة البرلمانيين في عملية التسوية السياسية في سوريا. وكان كوساتشوف قال في وقت سابق، إن مارتن شونجون، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي سيبحث هذه المسألة مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وسيجري الجانبان مشاورات حول الاستفادة من «الدبلوماسية البرلمانية متعددة الجوانب» في التسوية السورية. وبعد المحادثات في جنيف سيجرى بحث مسألة زيارة وفد من الاتحاد البرلماني إلى دمشق، وفق ما أكد السيناتور كوساتشوف، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس لجنة العمل في الاتحاد الخاصة بالملف السوري.

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم تمكنت خلال اليومين الماضيين من تدمير 30 هدفا لتنظيم داعش في محافظة دير الزور، بينها 9 عربات مدرعة، وأكثر من 20 سيارة ذخيرة ووقود. وأكدت الوزارة، أن قوات النظام السوري تواصل بدعم روسي تقدمها نحو مدينة دير الزور، ويحاول «داعش» وقف ذلك التقدم، ويرسل تعزيزات عسكرية كبيرة، بينها عربات رباعية الدفع محملة برشاشات ثقيلة، وتقوم المقالات الروسية بتدمير تلك السيارات. وأشارت الوزارة بصورة خاصة إلى تدمير المقاتلات الجوية الروسية قافلة عسكرية لـ«داعش» تضم 12 سيارة ومقاتلين كانت تسير على طريق الرصافة – دير الزور.