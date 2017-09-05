ماذا قال الحجاج بعد إتمام المناسك؟

كلنا شركاء: الشرق الأوسط

بدأت أفواج الحجيج من ضيوف الرحمن المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والمشروعات الضخمة والتوسعات العملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، التي أسهمت في أدائهم لفريضة الحج في جو يسوده الأمن والطمأنينة والراحة.

الاهتمام والرعاية والعناية التي وجدوها منذ وصولهم وحتى إتمامهم المناسك بالطواف الأخير.

وقالوا إن السعودية بذلت المال والجهد من أجل التسهيل والتيسير على حجاج بيت الله الحرام، مشيرين إلى أن التنظيمات التي لمسوها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة كانت محكمة وفي منتهى الدقة مما بعث الراحة والطمأنينة في نفوسهم، معبرين عن سرورهم بحجم المشروعات والتوسعات الضخمة التي أسهمت إسهاما مباشرا في التيسير عليهم وتنقلاتهم وتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد ضيوف الرحمن على الدور الكبير لرجال الأمن في تيسير حركة الحجيج ومنع المخالفين وحرصهم على سلامة الحجاج وتقديم المساعدة لهم وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى.

وأفادوا بأن الرعاية والاهتمام التي تبذلها قيادة السعودية لضيوف الرحمن يعكس حب هذه البلاد لأبناء الشعوب الإسلامية واستشعاراً منها للمسؤولية تجاه العناية بهم.

وأثنى الحجاج على الخدمات العلاجية والاسعافية المجانية المقدمة لهم، مبدين إعجابهم بتطور المنظومة الصحية وخاصة التوعية المستمرة من الأمراض وبرامج الوقاية المرتبطة بها والنصائح التي تقدم على وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائل التواصل الاجتماعي، التي أسهمت في سلامة الحجاج من الأوبئة والأمراض رغم تواجد الملايين منهم في هذه البقعة الصغيرة من الأرض، مبينين أن الراحة والطمأنينة والسكينة كانت سمة من سمات حج هذا العام.

وكانت السعودية أعلنت اليوم (الأحد)، عن نجاح موسم الحج لهذا العام، وسلامته وخلوه من الأمراض الوبائية أو المحجرية، وأن جميع حجاج بيت الله الحرام يتمتعون بصحة وعافية.