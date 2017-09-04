مقتل معلمةٍ وشقيقها ذبحاً بالسكاكين في خان شيخون جنوب إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

استفاق أهالي مدينة خان شيخون اليوم الإثنين (4 أيلول/سبتمبر) على جريمة قتل، راح ضحيتها معلمةٌ وشقيقها، وُجدا في نزلهما وقد تم ذبحمها بالسكاكين، دون معرفة الفاعل.

وقال “عبد الرزاق الصبيح” مراسل “كلنا شركاء”، إن مجهولين أقدموا قرابة الساعة الوحدة والنصف فجر اليوم على قتل المعلمة “لميس النسر” مديرة مدرسة (الحاج بكري)، وشقيقها الشاب “حسام النسر”، ذبحاً بالسكاكين في منزلهما الكائن في منطقة السوق الشعبي في مدينة خان شيخون.

وأضاف مراسلنا بأن التحقيقات جارية في القضية لمعركة من يقف وراء جريمة القتل هذه.

وأشار مراسلنا إلى أن يوم أمس شهد الشيخ “عبد الخالق جربي” مدير أوقاف مدينة سلقين، بجانب منزله في مدية سلقين، حيث أطلق مجهولون النار عليه واستقرت 8 رصاصات في صدره ورأسه، ما أدى إلى مقتله على الفور.