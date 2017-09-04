بضعة كيلومترات تفصل قوات النظام عن مدينة دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أحرزت قوات النظام خلال الساعات الماضية تقدماً سريعاً على حساب تنظيم “داعش” من مواقعها شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، باتجاه مدينة دير الزور، وباتت تفصلها عن المدينة بضعة كيلومترات فقط.

وأفادت إذاعة “شام إف إم” الموالية بأن قوات النظام سيطرت أمس على حقل الخراطة الواقع إلى الشمال من طار طرفاوي في ريف دير الزور الغربي، وباتت المسافة الفاصلة بين التقاء قوات النظام المنتشرة غربي دير الزور في نقطي وادي محاش وطار السرا الواقعتين غرب معسكر اللواء 137 من جهة، وبين القوات المتقدمة على محور شرق جبل البشري من جهة أخرى، باتت فقط 8 كم.

كما سيطرت قوات النظام على البرج السادس قرب شولا جنوب غربي دير الزور، وفككت شبكة اتصالات لـ “داعش”، وتقدمت مسافة 9 كم انطلاقاً من مواقعها في هريبشة باتجاه بلدة كباجب على طريق دير الزور – تدمر ليفصلها عن كباجب نحو 7 كم فقط.

وقال محافظ دير الزور “محمد ابراهيم سمرة” إن قوات النظام ستصل إلى مدينة دير الزور المحاصرة في غضون 48 ساعة وكحد أقصى 72 ساعة.

ولفت المحافظ في تصريح له إلى أن مدينة دير الزور شهدت مساء أمس احتفالات مع تقدم قوات النظام إلى مشارف المدينة المحاصرة.