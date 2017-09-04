عنصر أمنٍ يختطف فتاةً في السويداء وذووها يردّون بالمثل

إياس العمر: كلنا شركاء

اختطف ذوو الفتاة (كاترين مزهر) عدداً من عناصر فرع (أمن الدولة) في ساحة (تشرين) وسط مدينة السويداء مساء يوم أمس الأحد 3 أيلول/سبتمبر، إثر اختفاء ابنتهم من وسط المدينة.

وقال الناشط خالد القضماني لـ (كلنا شركاء)، إن ذوي الفتاة (كاترين مزهر) اختطفوا عدداً من عناصر فرع (أمن الدولة) في السويداء، وذلك بعد اختطاف الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاماً وسط المدينة.

وأضاف أن أصابع الاتهام وجهت لعنصر بفرع (أمن الدولة) تقدم لخطوبة الفتاة قبل فترة، ورفض ذووها تزويجه إياها، وقال إن ذوي الفتاة اعتقلوا أحد عناصر جمعية (البستان) التابعة لـ (رامي مخلوف)، وذلك بعد ورود أنباء تؤكد تواجد الفتاة في مقر جمعية (البستان).

وأشار إلى أن عدد المخطوفين من فرع (أمن الدولة) وصل إلى ستة عناصر، وأن ذوي الفتاة بالإضافة لعدد من شبان المحافظة يشترطون الإفراج عن الفتاة قبل أي حديث عن المختطفين من عناصر الأمن.