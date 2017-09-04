انفجارٌ يهزّ مدينة اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

هزّ انفجارٌ مدينة اللاذقية صباح اليوم الإثنين (4 أيلول/سبتمبر)، وأكدت مصادر إعلامٍ مواليةٍ عدم وقوع إصابات جراء الانفجار، في حين تضارب الأنباء حول سببه.

وأفادت صفحة “شبكة أخبار اللاذقية” الموالية بأنه سُمع دوي انفجار متوسط القوة في أرجاء مدينة اللاذقية، تبين أنه ناجم عن سقوط صاروخ غراد في أحد الأحياء استهدف منزلاً سكنياً.

وأضاف المصدر بأن الانفجار لم يتسبب بوقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات، واتهمت الصفحة الموالية كتائب الثوار في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي بالوقوع وراء العملية. نافية الأنباء التي تحدثت عن أن سبب الانفجار هو انفجار جرة غاز.

وأوضحت صفحة “اللاذقية شيكاغو” أن القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة قنينص ضمن مبنى سكني مؤلف من ثلاث طوابق، مؤكداً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وشهدت مدينة اللاذقية صباح يوم السبت 19 آب/أغسطس الماضي، انفجار سيارة مفخخة، استهدف حاجزاً لقوات النظام عند مدخل الجهة الشرقية للمدينة، بالقرب من مستشفى “العثمان”، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحاجز.