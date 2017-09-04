بعد خلافٍ مع الشبيحة… تصفية رئيس دوريةٍ لفرع الأمن الجنائي بحمص

صفوان أحمد: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ اليوم الإثنين (4 أيلول/سبتمبر)، رئيس دوريةٍ لفرع الأمن الجنائي بحمص، والذي تمت تصفيته على طريق طرطوس – حمص، في حين تُشير أصابع الاتهام إلى ميليشيا كانت قد تعرضت له في وقت سابق واعتدت عليه بالضرب المبرح والإهانات.

وقال الإعلامي الموالي “وحيد يزبك” في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”، إن النقيب شرف “ربيع باكير” من مراتب الأمن الجنائي بحمص، قُتل أثناء تواجده في دورية على طريق حمص – طرطوس، حيث قام “بيك أب” مجهول بإطلاق النار عليه.

وأشارت المصادر الموالية إلى أن “باكير” ينحدر من ريف حماة/قرية الربيعة، وهو من سكان مدينة حمص، وأكدت مقتل عنصر آخر من الدورية كان يرافقه، وإصابة آخر بجرح خطرة.

وكان الملازم أول “باكير” قد تعرض للضرب المبرح على يد ميليشيا تسمى “نسور حمص”، وتم نقله إلى مستشفى الرازي في مدينة حمص، في آب/أغسطس المنصرم.

وفي التفاصيل، حاولت “دورية مشتركة” يقودها رئيس قسم الدوريات بفرع الأمن الجنائي الملازم أول “ربيع باكير”، إيقاف ميليشيا “نسور حمص”، وعند إيقافهم اعترض قائد المجموعة “علاء قنطار” بحدة على الدورية ورئيسها، مخاطباً إياه بلهجة احتقارية: “بتعرف مين نحنا ولاك؟!”، فاحتمى “الملازم أول” برئيسه بشار، مبيناً لزعيم المجموعة أن هذه “تعليمات السيد الرئيس”، وهنا جاء رد “قنطار” عملياً ومباشرا، فترجل هو وجماعته وفتحوا الرصاص باتجاه “الدورية المشتركة”، وأجبروهم جميعاً إما على الركوع أو الانبطاح، بحسب موقع “زمان الوصل”.

ولم يكتف “قنطار” ومجموعته بذلك، بل توجهوا إلى “الملازم أول” وأشبعوه ضرباً ورفسا، حتى سال دمه وأصيب بشكل استدعى نقله إلى المستشفى لعلاجه، فضلاً عن ضرب وإصابة بعض عناصر الدورية، وفق “زمان الوصل”.

وفي نهاية المعمعة، وقف “قنطار” ليصيح بصوت مسموع معلناً أن الضابط “الكلب” هو عبرة لأي أحد يحاول اعتراض طريق “نسور حمص”، مضيفاً: “نحنا لي قاتلنا وحمينا حمص وقت كانوا المسؤولين وأولادهم عم يعر..”، في إشارة إلى كلمة يوصف بها من يمتهنون القوادة.

وما يثير الشكوك حول وقوف الميليشيا وراء تصفية “باكير”، ردود الموالين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أنه في “كل مية متر في حاجز، شو ميشتغلو ميعدو الأتاوات!؟”.

كما تعرض الملازم أول “باكير” للإصابة في شباط/فبراير من العام المنصرم، بشظايا في الرأس بتفجيرٍ استهدف حي الزهراء بمدينة حمص.