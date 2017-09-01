بالصور… قراراتٌ مسربةٌ تقضي بمصادرة أملاك معارضي النظام وعائلاتهم

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشفت وثائق مسربةٌ لوزارة المالية في حكومة النظام، عن قراراتٍ تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمعارضين للنظام وأبنائهم وزوجاتهم.

ونشرت الصحفية “روش فيفان” على صفحتها الشخصية في “فيسبوك” أمس الأحد 3 أيلول/سبتمبر، صوراً لعددٍ من الوثائق المسربة، تضمنت أحكاماً قطعية بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، لمجموعة من المعارضين وأبنائهم وزوجاتهم، وذلك بتهمة “ثبوت تورطهم في الأعمال الإرهابية التي يشهدها القطر”.

وعلّقت الصحفية على الوثائق، قائلة إنها “تكشف كيف يلقي نظام الأسد الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لأسر بأكملها (الأب والزوجة والأولاد) بدعوى (تورطهم في الأعمال الإرهابية التي يشهدها القطر)”.

وأضافت “فيفان”: “الجهاز القضائي ووزارة المالية في حكومة الأسد، بدورهما ماضيان قدماً بإلقاء هذه الحجوزات (تجاوزت الآلاف) على أملاك كل من ثبت ويثبت معارضته لنظام بشار الأسد، في رسالة واضحة من الأسد لمعارضيه أن لا مكان لكم في سوريا، ولتبرهن أفعاله عكس ما يسوق إعلامه من كذب ليل نهار عن تسهيلات العودة لحضن الوطن كما يدعيه كذبا”، على حد قولها.

وسبق أن أصدرت محكمة القضاء المختص التابعة للنظام مذكرة مصادرة أملاك بحق شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن قوات النظام وفنانين وإعلاميين سوريين معروفين، منهم الوزير السابق أسعد مصطفى، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والدكتور فيصل القاسم، والضابط محمد الفارس، والضابط رياض الأسعد، والضابط سليم ادريس.