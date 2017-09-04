اغتيال 3 قادة عسكريين من (الوحدات الكردية) شمال حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

قُتل ثلاثة قادة عسكريين وأُصيب آخر من ميليشيا “الوحدات الكردية” اليوم الإثنين (4 أيلول/سبتمبر)، إثر تعرضهم لإطلاق نار على الطريق الواصل بين مدينة تل رفعت وبلدة منغ في ريف حلب الشمالي.

وقال “شهم أرفاد” مدير المكتب الإعلامي لمدينة “تل رفعت”، إن أحد أبناء مدينة تل رفعت تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين في ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية وأصاب آخر، بعد استهدافهم بالسلاح الفردي داخل سيارتهم، أثناء توجههم من مدينة تل رفعت باتجاه بلدة منغ شمال حلب.

وأكد “أرفاد” لـ “كلنا شركاء”، مقتل منفذ العملية خلال الاشتباك مع مرافقي القادة العسكريين الذين تم اغتيالهم، مشيراً إلى عدم معرفة اسم منفذ العملية أو الجهة التي ينتمي إليها.

من جانبها، لم تعلن ميليشيا الوحدات الكردية عن أسماء القيادات التي تم استهدافهم، ولم تتهم أي جهة عسكرية بالوقوف وراء العملية حتى الآن.

وتسيطر ميليشيا (وحدات حماية الشعب) على مدينة تل رفعت شمال حلب منذ (شباط/فبراير) العام الماضي، عقب عملية عسكرية واسعة وبتغطية جوية من المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الروسي.