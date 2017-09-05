التلغراف: بريطانيا تسحب جنودها من سوريا

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نشرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، مقالاً بعنوان “بريطانيا تسحب آخر جنودها المكلفين تدريب الثوار السوريين، مع أخذ القوى الدولية لمسافة بينها وبين المعارضة”. وجاء في المقال الذي كتبه خوسيه انسور ورونالد أوليفانت، أن بريطانيا، وبهدوء “أنهت تدريبها للثوار السوريين، ما يعكس فهماً متصاعداً بين داعمي المعارضة الرئيسيين بأن انتصار الرئيس السوري صار قريباً”.

وكانت القوات البريطانية قد أرسلت في العام 2016 للانضمام إلى برنامج تقوده الولايات المتحدة في تركيا والأردن، والهادف لتدريب 5 آلاف مقاتل سوري معتدل منتخب في السنة، على مدى ثلاثة أعوام، على استخدام أسلحة خفيفة، تكتيكات المشاة، والاتصالات بالساتلايت”.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع البريطانية تأكيدها، أنه في نهاية حزيران/يونيو 2017، “عاد آخر 20 جندي بريطاني إلى الوطن، من البرنامج، الذي ما زال مستمراً”. والتدريب كان جزءاً من برنامج التسليح والتدريب التابع لوزارة الدفاع الأميركية، والذي رصد له مبلغ 500 مليون دولار، وانطلق في العام 2015، بهدف طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من شرقي البلاد، والإمساك بتلك المناطق بغرض منع التنظيم من العودة لها.

ومنذ بدأت عمليات قوات النظام وحلفاؤها حول الحامية الأميركية في التنف، جنوبي معقل “داعش” الأخير في ديرالزور، خفض الثوار عملياتهم هناك. وانتقل آخرون لقتال الجهاديين في الرقة. دعم الولايات المتحدة وبريطانيا كان مشروطاً بتركيز المقاتلين نيرانهم على “داعش”، لا قوات الأسد، كي لا يتم جرهم إلى مواجهة النظام.

المتحدث السابق باسم الثوار في التنف مزاحم السلوم، قال لـ”تلغراف”، إنهم في حال من نقص السلاح والمقاتلين اللازمين لقيادة السباق إلى ديرالزور. وأضاف السلوم: “للأسف، أعتقد أن النظام سيتقدم في المنطقة قبل أن تتمكن المعارضة من إعلان أي بداية لأي معركة من جهتها”.

ونقلت “تلغراف” عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله، إن “فريق التدريب البريطاني حالياً في وضعية التأهب في بريطانيا، وستتم إعادته إن طُلِبَ”.

وتابعت الصحيفة، أنه بينما كانت جهود بريطانيا متواضعة، فإن الحركة الأخيرة هي جزء من نزعة أعرض للقوى الكبرى في خفض دعمها السياسي والعملي للمعارضة، وفي الوقت نفسه تخفيف مواقفها من الأسد.