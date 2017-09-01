إيران تتهم سامر الفوز بنصب نصف مليون دولار

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نقل موقع “اقتصاد” عن مصادر إيرانية قولها إنّ رجل الأعمال السوري “سامر الفوز” الذي لمع نجمه في الآونة الأخيرة بمجال الاستثمارات الإيرانية، قد تورّط بعمليات نصب واحتيال على مجموعة من الشركات والجهات الحكومية الإيرانية، بمبلغ يصل إلى نصف مليون دولار.

وقالت مواقع إيرانية إن مدعي عام طهران، “عباس جعفري دولت أبادي”، أصدر مذكرة اعتقال جرى تعميمها على الانتربول بحق رجل الأعمال السوري.

وتلاحق إيران سامر الفوز بقضايا أخرى مع شركات خاصة نصب بها على إيرانيين بمبالغ تقدر بأكثر من 18 مليون دولار أميركي، وهي القضية التي تتعلق بشركة خاصة بتكرير النفط، متهمةً سامر الفوز أنه زعم امتلاك رخصة تكرير للنفط في سوريا، والتي تبين أنه قد باعها أصلاً لشركة تركية عبر شركة روسية وسيطة تمثل واجهة أعماله إلى الأراضي السوري.

وقال موقع إيراني إن سامر الفوز متورط أيضاً بعمليات نصب واحتيال أخرى في إيران وبحقه عدد من مذكرات الاعتقال.

ورفضت جهات رسمية إيرانية طلباً سورياً بإعطاء حصانة مؤقتة للمدعو سامر الفوز، والسماح له بالسفر إلى طهران لحضور مباريات الفريق السوري ضد نظيره الإيراني، بحجة أنه إن لم ترفع إيران مذكرات التوقيف بحق المذكور، فإنه لن يدعم الفريق السوري عبر المساهمة في نقل مشجعيه من دمشق إلى طهران وعلى نفقته الخاصة.

ولفت موقع “اقتصاد” إلى أن إيران سعت إلى استغلال الفوز كوجهٍ سنيٍّ جديدٍ على ساحة الأعمال في سوريا لا يمكن الشكّ به، وحاولت من خلاله السيطرة على العديد من الأراضي والعقارات في مدينة دمشق على وجه الخصوص، مشيراً أنه ظهر فجأة كرجل أعمال يشتري الأخضر واليابس من مخلفات رجالٍ الأعمال الذين غادروا سوريا، بالإضافة إلى أنه اشترى العديد من العقارات لصالح الإيرانيين.