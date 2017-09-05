لبنان: دعوات التواصل مع دمشق تثير مخاوف من عودتها (مخابراتياً)

كلنا شركاء: وجدي العريضي- الشرق الأوسط

في حين جدد «التيار الوطني الحر» دعواته للتواصل مع النظام السوري لحل ملف اللاجئين السوريين في لبنان، كشف وزير لبناني بارز، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعوة إلى التطبيع مع سوريا «مدروسة ومطلوبة إيرانياً وسورياً وطرحت في مجلس الوزراء من قبل وزير (الحزب السوري القومي الاجتماعي) علي قانصوه، لتتوالى الدعوات من حلفاء النظام للتنسيق مع النظام والجيش السوري النظامي»، عادّاً أن «هذا المخطط ليس وليد ساعته؛ إنما هو مدروس بعناية، ويعتبر ملفاً تفجيرياً في الظروف الراهنة المفصلية التي يجتازها لبنان والمنطقة».

ويرى الوزير أن هذا المخطط «تأكد من خلال ما تطرق إليه أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله في هذا الإطار بما لا يقبل الشك بأن (حزب الله) يسعى لإعادة سوريا إلى لبنان؛ وأقله مخابرتياً واقتصادياً، وعلى كلّ المستويات، وإرباك الساحة الداخلية في سياق ما يجري في سوريا بغية تعويم النظام السوري وتأمين غطاء له في لبنان من كل الطوائف»، لافتاً إلى أن ذلك «تبدى بوضوح من خلال سبحة المواقف التي كرّت تباعاً من قبل أحزاب وتيارات سياسية ووزراء ونواب يتبعون النظام السوري»، متوقعاً أياماً صعبة وتصعيداً في المواقف السياسية على خلفية خطاب نصر الله، وصولاً إلى ما يمكن وصفه «بالمؤامرة» التي حصلت من خلال التسوية في جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك وسعي (حزب الله) لضرب معنويات الجيش اللبناني الذي كان له انتصار واضح في معركة «فجر الجرود»، والتشويش على انتصاراته.

ولا تزال تداعيات خطاب نصر الله الأخير تتوالى وسط موجة انتقادات من قبل زعامات وقيادات سياسية لما سبق أن طرحه من معادلة رباعية أضاف إليها «الجيش السوري»، بعدما كانت ثلاثية أي «الشعب والمقاومة والجيش». أما في الخطاب الآخر، فحاول نصر الله، كما يشير الوزير اللبناني «الهروب إلى الأمام وتحميل مسؤولية اكتشاف جثث شهداء الجيش اللبناني إلى البعض من سياسيين وقادة عسكريين، وصولاً إلى توزيعه الانتقادات بشكل عشوائي»، لافتاً إلى أن فتح الممرات الآمنة لـ«داعش» من قبل «حزب الله» والنظام السوري يعد عاراً وطعنة في ظهر الجيش اللبناني وأهالي العسكريين الشهداء.

بدوره، يرى النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن «المفارقة ليست فقط في مضمون خطاب نصر الله، بل في عدد الخطابات التي يلقيها بشكل أصبح شبه يومي. الهم الأساسي هو أخذ المساحة الأوسع من ساحات الإعلام وخطف انتباه الناس ليصبح مصدر معلوماتهم في كل لحظة». أما مضمون الخطابات، فيقول علوش لـ«الشرق الأوسط» إن ما يقوله «يتلخص بأزمة فعلية يعيشها الحزب اليوم بسبب غموض الوضع الآتي إلى سوريا وعدم وضوح حصة إيران هناك في ظل التفاهمات والتطورات التي ستظهر خلال الأشهر المقبلة»، لافتاً إلى أن «قيام الجيش اللبناني بدوره اليوم في مواجهة (داعش) وضع مسألة استمرار وجود (حزب الله) موضع تساؤل مشروع لدى اللبنانيين، ومن هنا محاولته التأكيد على أولوية دور حزبه مع فصائل الأسد في المعارك التي خاضها الجيش مؤخراً».

وحول التطبيع مع النظام السوري على خلفية ما جرى في مجلس الوزراء ومن ثم زيارة بعض الوزراء إلى دمشق، يقول علوش إن «القضية أعادت الجدل العقيم والسلبي إلى أروقة السياسة في لبنان، لكن لا أحد من الطرفين سيتمكن من إحراج الآخر وجره إلى مواقف لا يريدها»، نافياً في الوقت نفسه وجود أي ملامح لتطيير الحكومة على خلفية انقساماتها حول تلك الملفات.