د. عبد الحميد سلوم: أيها المسلمون من أهل السُنّة والشيعة.. متى ستتعلمون من دروس التاريخ؟..  

د. عبد الحميد سلوم: كلنا شركاء



* اليوم يتّضح لكل العرب والمسلمين من أهل السُنّة والشيعة (مع المعذرة على استخدام هذه المفردات) أننا لم نستفِد بمثقال ذرّة من كل تجارب التاريخ وحروبه ومآسيه الدموية، رغم أننا نقول عن أنفسنا أننا المؤمنون!. وذلك بخلاف الأوروبيين الذين يصِفهم البعض بـ (المشركين) فقد استفادوا من كل تجارب الماضي وتمكّنوا من تجاوزها رغم قساوتها ووحشيتها أيضا.. الرسول (صلى الله عليه وسلّم) هو من نبّه أتباعهُ وقال لهم: “المؤمنُ لا يُلدَغُ من جُحرٍ مرتين” .. بينما تاريخنا يشهد أننا لُدِغنا من ذات الجُحر مئات المرات، وما زلنا، وهو جِحرُ الطائفية البغيض..

ولا تؤاخذونني، فالبهيمة حينما تسيرُ على دربٍ ماْ وتتعثّر قدماها في حفرةٍ فإنها في المرّة الثانية تحيدُ عنها، وحتى لو كان هناك من يحاول إرغامها على المرورِ بها فسوف تُعاند وتحيدُ عنها.. هذه البهيمة!.. فهل نحن كعربٍ ومسلمون أقلُّ فهما وإدراكا من البهائم( أعذروني عن استخدام هذه اللهجة فالأمر خطير والجروح عميقة وأراها تتعمق كل يوم بين أبناء الدين الواحد وأبناء الانتماء العروبي الواحد)!.. لا أرى إلا سياسات الإلغاء في بلداننا العربية وبلداننا الإسلامية وكأن الجميع باتوا من فكر الدواعش وثقافتهم ولا أحدا يقبل بِمن يخالفهُ الرأي والعقيدة!.

البعض يسعى لإيجاد تبرير لكل أشكال العنف والقتل والاستبداد والفساد والإفساد والحروب في مجتمعاتنا بالقول أن كل ذلك كان في أوروبا أيضا وأننا لسنا حالة شاذّة..

نعم نحنُ حالة شاذّة وشاذّة جدا، لأن أوروبا تعلّمت من تاريخها وانتهى بين شعوبها كل ذلك، وأصبحتْ إتحادا له هيكلياته ومؤسساته وبرلمانهِ ومجالسهِ ومحاكِمه المعنية بحقوق الإنسان حتى الأجنبي والمُهاجِر.. بينما نحن لم نتعلّم شيئا وما زلنا كما كنا، بل تراجعنا كثيرا جدا..

نعم أوروبا خاضتْ حروبا عنيفة بين بعضها في سبيل الثروة أو التوسُّع أو النفوذ أو السلطة أو المال أو الأمن أو بسبب الخلافات المذهبية والطائفية.. وكان بها قادة مجرمون ومستبدون وطُغاة، والتاريخ يحدِّثنا عن حروب أهلية، وعن حروب الأمراء الأوروبيين بين بعض، وحروب العصور الوسطى، كما حرب الثمانين عاما (حرب الاستقلال الهولندية من 1568—1648 م ) .. ضد أسبانيا … وحربُ الثلاثين عاما بين 1618—1648في أوروبا الوسطى لاسيّما أراضي الإمبراطورية الرومانية المقدّسة (جزءا كبيرا من ألمانيا اليوم)، وبدأت حربا دينية بين البروتستانت والكاثوليك ثم توسّعت وتحوّلت إلى حربٍ سياسية على النفوذ والتوسُّع والهيمنة ..



ولا ننسى حروب نابليون بونابرت التي كان آخرها هزيمته في واترلو عام 1815 وهناك من اعتبر حروبه امتدادا لحروب الثورة الفرنسية.. ولكن كل تلك الحروب تمكّنوا من وضع حدٍّ لها في إتفاق ويستفاليا عام 1648 الذي أسّس للعَلمانية في أوروبا، وإبعاد سلطة الكنيسة عن سلطة الدولة..

عادوا في القرن العشرين وخاضوا حربين عالميتين فيما بعض، ولكن هذا ما زادهم عبرةً من دروس التاريخ فأنشأوا بعد الحرب العالمية الثانية نظاما أوروبيا مختلفا وطوّروه إلى أن بلغوا هذه المرحلة التي نراها اليوم وهي(الإتحاد الأوروبي) ..

لقد درسوا التاريخ جيدا .. وتعلّموا منهُ جيدا .. واستفادوا من فلسفتهِ ودروسهِ وعِبَرهِ وكيف يتجنّبون آلامِهِ ومآسيه .. ولا عزاء لِمَن لا يتعلّم من التاريخ وتجاربهِ .. أما نحنُ كعربٍ ومسلمون، فإننا ندرس التاريخ، ولكن هل تعلّمنا منهُ كيف نؤسِّس لأنظمةٍ وعلاقاتٍ داخل الدول وفيما بينها، تُجنِّبنا الوقوع بذات الحفرة منذ ألف وأربعمائة عام؟!. كلّا.. لماذا؟. لأننا ندرسُ التاريخ كنوعٍ من الحكايا والقصص السردية، تتحدثُ عن أسماء وأشخاص وحوادث، وحروب وقتلى ولا نأخذ منه العِبَرَ أبدا كي نعرف كيف نتلافى الوقوع بذات المصائب مُجدّدا!. ما فائدة التاريخ إن لم نعتبِر من عِبره ودروسهٍ !..

يقول المفكِّر الألماني كارل ماركس : “أن التاريخ لا يُعيد نفسه، ولو فعلَ لكان في المرة الأولى مأساة عظيمة وفي المرة الثانية ملهاة مُضحِكة “.. فكَمْ ملهاة مُضحِكة أصبحت بتاريخنا؟. وماذا استخلصتْ الجامعة العربية، أو منظمة التعاون الإسلامي في الإفادة من عِبر ودروس هذا التاريخ وخَلقِ تقاربٍ أو إتّحادٍ من أي نوع أسوة بأوروبا!. طبعا لا تُلامُ الجامعة ولا تُلام منظمة التعاون الإسلامي لأن كل منظمة في العالم هي مرآة تعكس حالة الأعضاء المنتمون إليها..

مصيبتنا (في التطرف السني والتطرف الشيعي) أن كل طرفٍ يعتبر ذاتهُ على حق ومسئوليته تأديب الطرف الآخر وإعادته إلى طريق الصواب!. مصيبتنا كل طرف يحتكر الحقيقة والمعرفة والإيمان والجنة لوحده، وسِواه إلى جهنّم والجحيم!. مصيبتنا خلط الدين الروحاني بالسياسات الدنيوية المادية فأفسَدنا الدين وأفسَدنا السياسة!. مصيبتنا لا أحدا مستعدا لحوار الآخر لأن كلٍّ يعتبر نفسه الحقيقة وغيره الضلال ولا مجال للحوار ولا لحلٍّ وسط!. أيْ لم نستفد شيئا من التاريخ بينما الغرب استفاد من كل دروس التاريخ واعتمد أخيرا النهج العَلماني والديمقراطية والتعددية والتداوُل والحرية واحترام حقوق الإنسان، وإلّا لَكان الغرب حتى اليوم غارقا في حروبهِ وصراعاته المذهبية والدينية..

سأروي بهذا الخصوص قصّة جميلة قرأتُها وأعجبتني وتقول: أنّ مُدرسا للتاريخ سأل طلابه في أول يوم دراسي السؤال التالي: لماذا نَدرس التاريخ؟. فقال الطالب الأول: ندرس التاريخ يا أستاذ لمعرفة أسماء المعارك وتواريخها وعدد ضحاياها.. فطلبَ منه المعلم أن يبقى واقفاً.. بعد ذلك سألَ طالبا ثانيا فقال : ندرس التاريخ يا أستاذ لأنها مادة سهلة ونحصل فيها على درجات عالية.. فطلب منه المعلم أن يظل واقفاً أيضا.. ثم سأل طالبا ثالثا فأجاب : ندرس التاريخ يا أستاذ لأن الحكومة أرادت ذلك فكما نَدرسُ الجغرافيا والعلوم نحن ندرس التاريخ..

بَعدَهَا أمسك المُعلم بكتاب التاريخ ورمَاه على الأرض، وقال: سوف نفترض أن هذا الكتابْ لَغمَاً وكما تعرفون أنه إذا داسَ أحدٌ على اللغم فإنه ينفجر ويصيب ذلك الشخص بإصابات بالغة، ثمّ طلبَ من الطالب الأول أن يدوس الكتاب، فقام الطالب وداس الكتاب بقدِمه، فصاحَ المعلم: بوووم، لقد أنفجر اللغم ومُتَّ.. وطلب من الطالب الثاني أن يدوس على الكتاب، فداس الطالب الثاني على الكتاب، فصاحَ المعلم ثانية: بوووم، لقد انفجر اللغم ومُتَّ.. وطلب من الطالب الثالث أن يدوس على الكتاب، فرفض الطالب ذلك.. فقال له المعلم لماذا لا تدوس على الكتاب كما فعل زملائك؟. فقال الطالب: لو دستُ على الكتاب سيحدث لي كما حدث لزملائي، سينفجر اللغم وأموت.. فقال المعلم :هذا هو التاريخ.. ندرس التاريخ لأخذِ العِبرة ممن سبقونا..

نعم، علينا أن “ننظر خلفَنا بغضبٍ أو نسمح لدموعنا بالانهمار” .. مع المعذرة من الكاتب البريطاني جون أوسبورن إن كنتُ أخذتُ هذه العبارة من عنوان إحدى مسرحياته : ” أنظُر خلفكَ بغضبِ أو اسمحْ لدموعك أن تنهمر ” .. فإلى متى ستبقى دموعنا تنهمر دون أن نتعلّم من الماضي!.. بلْ في حالتنا كعربٍ ومسلمون ليست الدموع فقط هي من تنهمر، وإنما الدماء هي من تنهدر حتى باتت أغزر من المياه، وأكثرُ وفرة منها، وأقلُّ ثمنا!!.

نعم في تاريخنا جراحٌ عميقةٌ ومتقيحةٌ ويحقُّ لنا أن ننظر إليها بغضبٍ وأسفٍ وألمٍ وعبرةٍ، وإن لم نبادر إلى معالجتها جذريا وبالشكل العلمي الصحيح ونتجاوزها بالمطلق فإنها سوف تُسمِّم كل دمائنا وتقتلنا جميعا، وها نحن نرى أعراض تسمُّم دماؤنا كل يوم ماذا تفعلُ بنا.. فالتحريض الطائفي والمذهبي على مدار الساعة وعبر بعض الفضائيات المُقزِّزة (سنية وشيعية) تجعلك تشعر بالقرف والغثيان.. شتائم ومسبّات على رموز كبيرة بالإسلام لا تنمُّ إلا عن مستوى الانحطاط والسفالة والشوارعية من مُطلقيها، لا تخدشُ الحياء فقط وإنما تطعن في الصميم كل ذي عقلٍ ووعيٍ وتهذيبٍ وحُشمةٍ حتى لو لم يكن منتميا للإسلام، فكيف يستطيع مُسلِما أن يتفوّه بها!!. إنها مصيبة كبرى حينما يُصبِح قادة الشعوب وصانعي الرأي العام هُم جهلائها وسفهائها وحمقاها، ويتراجع دور عقلائها ومثقفيها ومفكريها ونُخبها..

والمصيبة الأكبر حينما ترى وتسمع من يعتبرون أنفسهم مثقفون أو نُخباً يتحدثون ويكتبون بلغة الجهلة والانحطاط الثقافي ويُحرِّضون على المذهبية ويصبُّون النار على جمر الطائفية، ويسيرون خلف الحمقى والجهلة ويبدون أكثر منهم جهلا وحماقة، بدل أن يدْعُون لقيام مجتمعات ديمقراطية عَلمانية تعددية ويقفوا بوجه الجهل والتخلف والتعصب والاستبداد والظلم والقهر، فكلها مترابطة مع بعضها.. ولا يمكن للاستبداد في أية دولة بالعالم إلا أن ينتج التعصب والتطرف، وهذا لا يمكن إلا أن يُنتِج الأحقاد والكراهية والعداوات والتشتّتْ والصراعات..فهذه لا تنبت من تحت الأرض ولا تنزل من السماء إنها تنشأ من قلب المجتمعات نتيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية تتحمل الأنظمة الحاكمة مسئوليتها الأولى!..

أيها السُنّة والشيعة (مع اعتذاري مُجدّدا لاستخدام هذه المفردات)، هل قرأتم أقوال الأحنف بن قيس لمعاوية بن أبي سفيان؟. ما رأيكم أن تحتكموا جميعا لذاك الرأي؟. وملخّص الحكاية أن رجلا من أهل الشام دخل على معاوية وألقى خطبة لعَنَ في آخرها الإمام “علي” ولَعَن بنفس الوقت لاعِنهُ (يعني لعَن عليّا وخصومه في آنٍ معا).. فقال الأحنف بن قيس، وكان حاضرا: يا أمير المؤمنين إن هذا المتحدِّث لو يعلمُ أن رضاك يكون بشتمِ الأنبياء لَشَتمهم (يعني شخص انتهازي كما الكثير من مثقفينا ومسؤلينا بهذا الزمن).. وتابَعَ: يا أمير المؤمنين اتّقِ الله ودَع عنك عليّا رضي الله عنه ، فلقد لقيَ ربّهُ ، وأفردَ في قبرهِ ، وخلا بعملهِ ، وكان والله المبرور سيفهُ ، الطاهر ثوبهُ ، العظيمة مصيبتهُ … فقال معاوية (الذي لم يعجبه الكلام) ، يا أحنف لقد تكلمت بما تكلّمتَ، وأيمُ الله لتصعدنَّ على المنبر وتلعن عليّا طوعا أو كُرها ..

فقال له الأحنف : يا أمير المؤمنين إن تعفني فهو خيرٌ لك ، وإن تجبرني على ذلك فو الله لا تجري به شفتاي أبدا .. فقال لهُ معاوية قُمْ واصعدْ .. فقال الأحنف أمَا والله لأنصفنّك في القول وفي الفعل.. فقال معاوية وما أنتَ قائلٌ إن أنصفتني؟. فقال الأحنف: أصعدُ المنبر فأحمدُ الله وأثني عليه وعلى نبيه محمد (ص)، ثم أقول: (أيها الناس إن أمير المؤمنين معاوية أمرَني أن ألعنَ عليّا.. إن معاوية وعليّا اقتتَلا فاختلفا، فادّعى كل واحدٍ منهما أنه مبغيٌ عليه ، وعلى فئتهِ.. اللهم العنْ أنتَ وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقِكَ الباغي منهما على صاحبه، والعنْ الفئة الباغية .. اللهم العنهمْ لَعنا كثيرا ) .. وأردفَ الأحنف : هذا ما سأقولهُ ولن أزيد أو أنقِصَ منه حرفا ولو كان فيه ذهاب روحي .. فقال معاوية : إذا نعفيك يا أبا بحر..

سردتُ هذه الحكاية التي وردت في كتاب الإمام الإبشيهي، لأقول لكل أهل السنّة والشيعة: انسوا خلاف عليٍّ ومعاوية، وأوقفوا المهاترات والجدل حول ذلك.. ودَعُوا الأمر لله فهو أعلمُ من الجميع، وردِّدوا مع الأحنف بن قيس: ( اللهم العنْ أنتَ وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقِكَ الباغي منهما على صاحبه، والعنْ الفئة الباغية.. اللهم العنهمْ لَعنا كثيرا ).. وهكذا ننتهي من المهاترات ويقف جميع المسلمين (سُنّة وشيعة) ضد الباغي والظالم في نواياهم ونترك الأمر لله تعالى ليُحدِّد من هو الباغي والظالم .. فألا يثق الجميع بعدالة الله وحُكمِ الله!. إذاً دعوا الأمر لله وهو من يحكُم في الآخرة على كلٍّ منهما، وليس أنتم أهل الدنيا!. فإن كان عليّا هو الباغي فإن الله سوف يحاسبهُ وإن كان معاوية هو الباغي فإن الله سوف يحاسبه، والله أعلم منكم جميعا وأعدلَ منكم جميعا!.

ألَم يكُن الكاتب الفرنسي الشهير إميل زولا (1840 – 1902) على حقٍّ حينما ترجَمَ غضبهُ على الكنيسة وعلى المسيحيين بعد أن قرأ الجدل الكبير حول (غرلة يسوع) وعلى يسوع (عليه السلام) بذاتهِ إن كان قامَ أم لم يقُم، وإن صعد بكامل جسدهِ أم بقي الجسدُ على الأرض، وأن الاسم الأصح هو “النصرانية” أم المسيحية.. ووووو الخ.. فقال قولته الشهيرة: ” لن تصِل الحضارة إلى كمالها إلا إذا سقطَ آخر حجَر من آخر كنيسة على آخر قسّيس” !..

أليست ذات حالة المسلمين بالجدل واللغط منذ 1400 سنة (والتي رافقتها الحروب وسفك الدماء) بين السُنّة والشيعة حول الرسول مُحمد( صلى الله عليه وسلّم) وهل أرادَ الخلافة للإمام عليّ أم لا، ومَن كانَ الأَولَى بالخلافة أبو بكر وعُمر أم عليٍّ، ومن كان على حق عليٍّ أم معاوية… وكل هذا اللغط والجدل الذي ما زال قائما منذ 1400 سنة، وعلى ما يبدو سيبقى للأبد!.. فألا ينطبق كلام إميل زولا على المسلمين السُنة والشيعة، كما انطبق على المسيحيين، وأنّ الحضارة لن تكتمل إلا إذا سقط آخر حجر من آخر مسجِد على آخر شيخ!..

*طبعا لستُ موافقا على كلام إميل زولا ولكن بدلا من ذاك الكلام كنتُ أتمنى عليه القول أن الحضارة لن تكتمل إلا بانتقال كافة شعوب ودول العالم إلى أنظمة ديمقراطية علمانية تعددية يكون فيها الدين للمجتمعات وليس للدول وقوانينها وأنظمتها.. وينتهي عهد الشمولية والاستبداد في كل أرجاء العالم..