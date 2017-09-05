مناورات إسرائيلية على الحدود مع سوريا ولبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته ستبدأ اليوم ا الثلاثاء مناورات غير مسبوقة تمتد لعشرة أيام في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان وسوريا.

وستكون هذه المناورات الكبرى منذ عشرين عاما، وستشهد مشاركة 20 فرقة عسكرية من كافة الألوية والأسلحة العسكرية.

وقال الجيش في بيان إن هذه المناورات كانت ضمن خطة التدريبات العسكرية للعام الحالي، وإنها تهدف إلى الوقوف على الجاهزية العسكرية لمواجهة حرب واسعة قد تندلع في شمال إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أجرى مطلع العام الحالي تدريبات على حرب افتراضية في لبنان تستهدف حزب الله حملت اسم “السهم الأزرق”، واشتملت على تدمير نفق للحزب واحتلال مناطق جديدة.

ويجري عادة جيش الاحتلال مناورات عسكرية مختلفة خلال العام، يهدف من خلالها إلى التهيؤ لمواجهة اندلاع حرب في جبهتي الشمال والجنوب، كما يتدرب الجيش على كيفية إخلاء مستوطنين إسرائيليين خلال ساعات الحرب، كما تقام مناورات بحرية وأخرى جوية.

ويسعى جيش الاحتلال من خلال كل ذلك إلى تحسين قدرات قواته لمواجهة سيناريوهات مفاجئة، ويختبر جاهزية قواته للتعامل مع أي هجمات.