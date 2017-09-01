لاجئة سورية في العراق تحصل على منحة ألمانية لإكمال دراستها

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تركت اللاجئة السورية سمية دراستها لكي تعمل وتعيل عائلتها. برنامج ألماني لدعم اللاجئين الأكاديميين قدم منحة لسمية لإكمال دراستها. وهذه بعض النصائح من سمية للاجئين الشباب الذين أجبروا على ترك دراستهم بسبب ظروف الحرب.

حصلت اللاجئة السورية سمية على منحة ألمانية، لإكمال دراستها الجامعية في أربيل بكردستان العراق، وقالت: ظروفي كانت صعبة، وحصولي على المنحة جعلني أتشجع وأفرح وتزداد ثقتي بنفسي، وحصل عندي حافز حتى أكمل دراستي.

أصيب والد سمية في حادث بسوريا، واضطرت هي الى ترك مقاعد الدراسة والعمل كمسؤولة قاعدة بيانات في مركز رعاية صحية لإعالة أسرتها،

تقول سمية: اللاجئون وعلى الرغم من ظروفهم، يجب أن يكون عندهم ثقة وعندهم حلم، وأن لا يستغنوا عن طموحهم في إكمال تحصيلهم العلمي، فبالعلم يمكنهم الوصول الى أعلى المراتب ويمكنهم كذلك تغيير ظروفهم بشكل جذري.

حصلت سمية على منحة البرنامج الألماني “ألبرت اينشتاين” لدعم اللاجئين الأكادميين، وتمول الحكومة الألمانية هذا البرنامج وتشرف عليه الأمم المتحدة.

ودعم البرنامج أكثر من 8000 لاجئ حول العالم من بينهم 116 لاجئا من العراق.

وتطمح سمية بحسب دويتشه فيله في أن تكون نموذجا ناجحا عن اللاجئين الذين انقطعوا عن دراستهم بسبب الحروب.