(داعش) يستعيد الشولا ويُبعد قوات النظام عن دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

استعاد تنظيم “داعش” مساء أمس الاثنين سيطرته على مدينة الشولا في ريف دير الزور، بعد معارك دامية مع قوات النظام التي استمرت في محاولاتها لفك الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” على المدينة.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في دير الزور إن معارك عنيفة اندلعت جنوب غرب دير الزور على الطريق المؤدي إلى دمشق، حيث نفذ التنظيم التفافاً مباغتاً وسريعاً على مدينة الشولا، أجبر قوات النظام على التراجع، بعد وقوع خسائر كبيرة في صفوفها، وسط تقديراتٍ بأن معارك الأمس أوقعت نحو 200 قتيل ومفقود من قوات النظام وميليشياته.

واستخدم التنظيم في هجومه المفخخات التي استهدفت المواقع التي تقدم إليها النظام خلال محاولته فك الحصار عن دير الزور.

وأشارت وكالة أعماق المقربة من التنظيم أن عناصره دمروا عربة (بي إم بي) وشاحنة عسكرية وثلاث آليات تحمل مدافع رشاشة لقوات النظام، عبر العبوات الناسفة في قرية “كباحب” غرب دير الزور.