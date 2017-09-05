معتصمون يقطعون طريق درعا – دمشق: معبر نصيب لن يفتح إلا بهذه الشروط

إياس العمر: كلنا شركاء

أغلق معتصمون طريق دمشق ـ درعا الدولي مساء أمس الاثنين (4 أيلول/سبتمر)، وبدأوا تحضيراتهم لاعتصام (مهجري الكرامة) الذي دعت فعاليات ثورية في درعا لتنفيذه اليوم الثلاثاء.

وقال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ (كلنا شركاء) إن الأهالي نصبوا خياماً من جسر (أم المياذن) شرق درعا على طريق دمشق ـ درعا الدولي، مما أدى لإغلاقه بشكل تام.

وأضاف أن الطريق هو الطريق الوحيد الرابط بين المناطق المحررة من جهة والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وبأن الأهالي قرروا عدم فتح الطريق مجددا قبل تحقيق جميع شروطهم وأولها، عودة أكثر من 100 ألف نسمة إلى بلداتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام وهي (خربة غزالة ـ الشيخ مسكين ـ نامر ـ عتمان).

وأشار إلى أنّ الأهالي يريدون إيصال رسالة لقادة كتائب الثوار مفادها، أن معبر (نصيب) الحدودي مع الأردن، لن يعمل قبل تحقيق الشروط، حتى ولو كان هذا على جثث الأهالي.