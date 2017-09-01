رزق العبي: نريد وطناً قبل أن نريد منتخباً يمثّل الوطن

رزق العبي: الفيحاء نت

بعد عصر اليوم، سيلاقي منتخب بشار الأسد، منتخب إيران، الذي بالأساس نظامها يساند ويحتل سوريا، حتى هذه الجملة لا يجب أن نُقحم الرياضة بالسياسة، ولكن أنا شخصياً مضطرٌّ لذلك.. لماذا؟

لماذا أولاً يجعل رأس النظام وأفرعه الأمنية من ملعب العباسيين على مدخل جوبر، ثكنة عسكرية، فيها مات مئات السوريين قتلاً؟ إذا كان لا يقحم الرياضة بالسياسة؟ عدا عن مئات المنشآت التي حوّلها النظام لثكنات عسكرية.

ثمّ لماذا وبعد كل لعبة كرة يخوضها منتخب النظام، على هزليّتها، يهدي الفوز، للقيادة الحكيمة، وحتى في الخسارة يطلب العفو؟

والأهم من كلّ ذلك، وهذا موجّه لـ (جماعة) الرياضة لحال والسياسة لحال.. لماذا يردّد اللاعبون قبل كل لعبة، نشيد قوات النظام، التي دمّرت الوطن بأكمله، وشرّدت وعفّشت واعتدت على ممتلكات الناس؟ عدا عن صورة رأس الأفعى بشار الأسد التي يضعها كادر (فريق الدحل) على صدورهم.

الرياضة أخلاق قبل أن تكون مجرّد ألعاب، وإذا كان الرياضي يلعب على مبدأ هذا منتخب الوطن، فليسأل نفسه أولاً أي وطن حتى تقول منتخب الوطن؟.. هل الغوطة الشرقية بحاجة لفريق يمثّلها؟ أم لرادع يمنع البراميل؟ وهل الرقة ودير الزور والمساحات الشاسعة هي وطن وتحتاج لمنتخب؟ بكلّ تأكيد نحن نحتاج لكلّ شيء إلا لمنتخب نكذب على أنفسنا ونتشدّق من خلاله ونقول منتخب الوطن..

أولاً وأخيراً وهذه حقيقة يعرفها الجميع.. كادر المنتخب ولاعبوه وجمهوره من مناطق النظام لا يتشرّفون بأي مشجّع لا ينتمي لمنظومتهم التشبيحية.. عدا عن أن سوريا بالأساس لا تمتلك من مقومات الدولة كدولة بين الدول أي مقوّم، هي نفسها فيها 3 مليون طفل بلا تعليم، و12 مليون مهجّر ونازح، ومدنها بالأكمل، تعيش إما بقبضة أمنية محكمة، أو بحالة فلتان أمني فظيع..

ومتى كانت الرياضة مفصولة عن السياسة؟.. الأوطان يرفع اسمها (رياضي، محام، سياسي، مخترع، طبيب…) فمن الغباء أن نقول الرياضة منفصلة عن السياسة..

أخيراً.. وأنا شخصياً سأكون سعيداً جدّاً بخسارة منتخب بشار الأسد، هذا المنتخب الذي سيردّد نشيد (حماة الديار) قبل اللعبة، والأهم من كلّ هذا أننا بحاجة كلّ شيء قبل أن نحتاج منتخب يجمع السوريين..

أخاف كثيراً ان تسقط الجرائم بالتقادم.. بالتوفيق لمنتخب إيران