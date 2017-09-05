15 قتيلاً وجريحاً لقوات النظام جنوب حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

قُتل وأصيب نحو 15 عنصراً من قوات النظام، وأصيب آخرون مساء أمس الاثنين، بكمين لكتائب الثوار في ريف حلب الجنوبي.

وأعلن “فيلق الشام” عبر قناته الرسمية في “تلغرام” إن مجموعة هندسة مكونة من 15 عنصراً من قوات النظام حاولت التقدم إلى نقاط كتائب الثوار قرب قرية خلصة في ريف حلب الجنوبي.

وأضاف المصدر أن كتائب الثوار تعاملت مع القوة المتسللة وأوقعت جميع عناصر المجموعة بين قتيل وجريح.

في الأثناء، قصفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ قرى وبلدات عدة جنوب حلب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في منطقة جبل الحص.