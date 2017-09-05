جواد أبو حطب وزيراً للدفاع في الحكومة المؤقتة

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت الحكومة المؤقتة في بيانٍ لها عن نتائج اجتماعها أمس الاثنين مع الفصائل العسكرية الثورية بخصوص مبادرة “الجيش الموحد” للثورة السورية.

وخرج الاجتماع بتكليف رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب بمهام وزارة الدفاع للثورة السورية، وتشكيل لجنة مفوضة من الفصائل لاختيار رئيساً لهيئة أركان “الجيش الموحد” بالتشاور مع رئيس الحكومة.

ويقوم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بتشكيل لجنة تقنية متخصصة مهمتها وضع هيكلية واضحة للجيش الموحد للثورة السورية.

وقرر المجتمعون أيضاً الاستمرار في التواصل مع الفصائل الثورة في كل المناطق المحررة لتأسيس هذه الجيش.

وأضاف بيان الحكومة المؤقتة أن المجتمعين قرروا إيجاد مرجعية للقضاء في المناطق المحررة، من خلال مجلس للقضاء تعتمده الفصائل وتلتزم بمقرراته، كما قضت المقررات بتوحيد الجهود السياسية للمؤسسات الثورية كافة.