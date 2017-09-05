صبيحة مقتل جنديين.. صواريخ روسية بعيدة المدى تستهدف دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء (5 أيلول/سبتمبر) عن استهداف بوارجها المتمركزة في المتوسط لمواقع تنظيم “داعش” في دير الزور، صبيحة الإعلان عن مقتل جنديين روسيين في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن الفرقاطة “الأدميرال إيسن” أطلقت صواريخ “كالبير” المجنحة على أهداف لتنظيم داعش في دير الزور، تم من خلالها تدمير نقاط مراقبة ومراكز اتصال ومستودعات أسلحة وذخائر للتنظيم.

وأضاف البيان أن الوزارة تأكدت من فاعلية الضربات من خلال طائرات الاستطلاع والطائرات دون طيار التي كانت تتواجد في المكان، مشيراً أن هذا الاستهداف يأتي هذا في إطار دعم تقدم قوات النظام التي تزحف نحو دير الزور لفك الحصار عنها.

وجاء الإعلان صبيحة نعي الوزارة لاثنين من عناصر الجيش الروسي، لقيا مصرعهما خلال المشاركة مع قوات النظام في معركة دير الزور.

وكان تنظيم “داعش” استعاد المبادرة مساء الاثنين وتمكن من صدّ الهجوم الواسع الذي بدأته قوات النظام وميليشياته صبيحة اليوم نفسه، حيث وصلت قوات النظام إلى مشارف مواقع قوات المحاصرة، قبل أن يرسل التنظيم مفخخاته مستعيداً مدينة الشولا وبلدة غباغب جنوب غرب دير الزور.