قوات النظام تعلن عن فكّ حصار دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام ظهر اليوم الثلاثاء عن فكّها الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” على مدينة دير الزور، ووصول طلائع القوات المتقدمة عبر الصحراء إلى اللواء 137 غرب المدينة.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) إن عناصر قوات النظام المتقدمين من الجهة الغربية التقوا مع عناصر حامية الفوج 137 ظهر اليوم وبالتالي فك حصار داعش المفروض على المدينة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت قوات النظام بدأت قبل يومين معركة دامية ضد تنظيم “داعش” غرب مدينة دير الزور، معلنةً أن هدفها هو الوصول إلى المناطق المحاصرة في المدينة ومطارها العسكري.

وقال إعلام النظام الرسمي إن قوات النظام المنتشرة في تلة الصنوف قامت بفتح ثغرة في المناطق الفاصلة بين التلة ومناطق انتشار داعش باتجاه معمل الغاز بطول 700 متر تقريبا في الوقت الذي باتت فيه وحدات الجيش المتقدمة على مسافة قريبة من التلة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت دعمها الكامل لقوات النظام بالغارات الجوية في معركة فك الحصار عن دير الزور، كما أعلنت اليوم عن استهداف مواقع “داعش” هناك بصواريخ “كاليبر” التي أطلقتها السفن الروسية من البحر المتوسط.