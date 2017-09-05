شبيحة جرمانا يستهدفون دورية حاولت القبض على فتيات ليل

وليد الأشقر: كلنا شركاء

شهدت مدينة جرمانا في ريف دمشق خلال الليلة الماضية اشتباكاً بين شبيحة المدينة ودوريةً للأمن الجنائي حاولت مداهمة ملهىً ليلياً لاعتقال فتيات ليلٍ.

وقالت مصادر مواليةٍ للنظام إن الاشتباك كان في ملهى “العندليب” الليلي على الطريق الرئيس في المدينة، وجرى خلاله إطلاق نارٍ على الدورية التي حضرت لاعتقال الفتيات المطلوبات لصالح “الجهات المختصة”.

وأضافت المصادر أن الفتيات المطلوبات هربن من الملهى بلباس الرقص إلى الأحياء المجاورة قبل أن يبتعدن عن المنطقة.

وقال أحد المعلّقين على الخبر إنه كان حاضراً منذ بداية الإشكال الذي حصل في الملهى الليلي حين قدمت دورية الأمن الجنائي وطالبت الملهى بمبلغ نصف مليون ليرة سورية (نحو ألف دولارٍ أمريكي) مقابل الانسحاب دون أي مشاكل، الأمر الذي رفضه شبيحة المدينة وبدأوا مشاجرة مع عناصر الدورية تطورت إلى استخدام الأسلحة.