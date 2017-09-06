10 حقائق غريبة لن تجدها إلا في كوريا الشمالية

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تتصدّر كوريا الشمالية العناوين منذ أسابيع. والسبب هو تجاربها النووية وتهديدها للولايات المتحدة الأميركية. وهي التهديدات التي بدأت تأخذ منحى أكثر جدية منذ أيام. لكن بين ما يوصف بأنه جنون زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، والمواقف المتهوّرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يبقى غموض الحياة في كوريا الشمالية هو أكثر ما يثير اهتمام وسائل الإعلام الغربية، بعيداً عن التهديدات النووية. في ما يلي نعرض حقائق غريبة عن الحياة في كوريا الشمالية:

1- قصّة شعر

تسمح القوانين في كوريا الشمالية بـ28 قصّة شعر وتسريحة للنساء والرجال، وكل ما عداها يعتبر مخالفاً للقوانين. فهناك 18 تسريحة للنساء، و10 تسريحات للرجال.

قصات الشعر المسموحة (فيسبوك)

2- مشروب “هينيسي”

والد كيم يونغ أون، الرئيس السابق للبلاد كيم يونغ إيل، كان يصرف سنوياً مليونا و500 ألف دولار على مشروب “هينيسي”، علما أن متوسط المدخول السنوي للمواطن الكوري الشمالي لا يتجاوز ألفي دولار.

(فيسبوك)

3- مجاعة

الشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية قاب قوسين من المجاعة، وذلك بسبب الحصار الدولي، وبسبب سياسات زعيمها. لكنّ ذلك لا يعني أنه حالياً لا وجود لمواطنين يعانون من الجوع القاتل. وكانت البلاد قد عانت بين العامين 1994 و1998 من المجاعة، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من المواطنين.

(بارك جي هوان/فرانس برس/Getty)

4 – أقصر بإنشين

نتيجة لسوء التغذية هذا، فإنّ أطفال كوريا الشمالية الذين ولدوا بعد الحرب الكورية، باتوا أقصر بإنشين (5 سنتمترات) من الأطفال المولودين في كوريا الجنوبية.

(Getty)

5- إعدامات

اشتهر كيم يونغ أون بأحكامه الغريبة، تحديدا عمليات الإعدام التي طاولت أكثر من 300 شخص، منهم وزير دفاعه. بالإضافة إلى عمه، يانغ سونغ ثايك، الذي وقبل قتله بدأت الصحافة الكورية الشمالية بالتحريض عليه ووصفه بالشخص القذر والمنحط، ليتمّ قتله عاريا وإطعامه للكلاب، وفق الصحافة الصينية، علماً أن التأكد من أي معلومة من داخل كوريا الشمالية يبقى شبه مستحيل بسبب الحظر المفروض على الصحافة الأجنبية.

(أي دي جونز/فرانس برس/Getty)

6- حشيشة الكيف

سمح كيم يونغ أون ببيع حشيشة الكيف في البلاد بشكل قانوني، كما هو الحال في أكثر من بلد أوروبي.

7- تكاليف السفر

رفع كيم يونغ أون تكاليف السفر بشكل خيالي، فيجب مثلاً على المواطن دفع 8 آلاف دولار للسفر إلى الصين، وهو ما يوازي أربع مرات الدخل السنوي للمواطن الكوري الشمالي، وذلك بهدف منع المواطنين من مغادرة البلاد.

(مارك رالستون/فرانس برس/Getty)

8- السخرية من النظام

أصدر كيم يونغ أون قانوناً يمنع من خلاله استخدام العبارة المباشرة وغير المباشرة التي تسخر من النظام في المحادثات اليومية.

9- كيم “السمين”

سبب الوزن الزائد لكيم يونغ أون؟ إدمانه على الجبنة السويسرية، وفق ما كشف مقربون منه للصحافة الغربية. ويعتبر وصف أون بـ”السمين” إهانة كبيرة للزعيم الكوري، وتخوّف كثيرون من أن يستفزّ أون بسبب هذه التصريحات الأميركية، ويقوم بخطوات غير محسوبة في رد على هذه “الإهانة”.

(فرانس برس/Getty)

10- عمليات تجميل

تؤكد تقارير من كوريا الجنوبية أنّ كيم يونغ أون خضع لعمليات تجميل عدة ليصبح شكله مشابهاً لشكل والده الرئيس الكوري الراحل كيم يونغ إيل.

(براكاش سينغ/فرانس برس/Getty)