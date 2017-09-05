تعادلٌ إيجابيّ يقود منتخب سوريا إلى الملحق الآسيوي

وليد غانم: كلنا شركاء

فرض المنتخب السوري نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع نظيره الإيرانيّ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

حقق تامر حاج محمد هدف السبق لسوريا مبكراً في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، قبل أن يعادل سردار أزمون النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ويخرج الفريقان إلى غرف الملابس بهدفٍ لكلٍّ منهما.

مع انطلاقة الشوط الثاني عاد الإيراني الدولي أزمون لتحقيق السبق لإيران مسجلاً الهدف الثاني لمنتخبه في الدقيقة 64 من المباراة، وفي الوقت بدل الضائع تمكن عمر السومة من الانفراد بحارس المرمى الإيراني وأحرز هدفاً جميلاً أنهى المبارة بالتعادل.

وبهذه النتيجة حلّ المنتخب السوري ثالثاً في المجموعة برصيد 13 نقطة خلف كل من إيران (22 نقطة) وكوريا الجنوبية (15 نقطة) التين حجزتا بطاقتي التأهل إلى المونديال، ومتقدماً على منتخب أوزبكستان بفارق الأهداف.

والمركز الثالث يؤهل منتخب سوريا لمباراة الملحق الآسيوي مع ثالث المجموعة الثانية من المنتخبات الآسيوية، والذي أصبح محصوراً بين السعودية وأستراليا حيث ستنطلق مباريات المجموعة الثانية بعد قليل.