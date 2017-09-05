اتفاقٌ على وقف إطلاق النار في القلمون الشرقي

وليد الأشقر: كلنا شركاء

توصلت كتائب الثوار في القلمون الشرقي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول/سبتمبر)، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجانب الروسي.

وتتضمن بنود الاتفاق الذي نشره ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وقفاً لإطلاق النار في مناطق (رحيبة – جيرود – المنصورة – الناصرية – جبل البترا – جبل المغر) في القلمون الشرقي.

كما ينص الاتفاق على لجنة من الطرفين (كتائب الثوار، والطرف الروسي) لتحديد وترسيم الإحداثيات الجغرافية التي تعكس الحقائق الميدانية على الخريطة، وتعهد الطرفين بوقف كامل الأعمال العسكرية بما فيها الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية والأسلحة الخفيفة.

ويلتزم الطرف الروسي بتسهيل عمليات كتائب الثوار ضد تنظيم “داعش” في المنطقة، ويلتزم الطرفان بتحسين الوضع الإنساني بما في ذلك الدخول الفوري لقوافل الإغاثة إلى المنطقة.

ويتعهد الطرف الروسي بتسهيل المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية والسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع التي تحددها كتائب الثوار في المنطقة.

كما ينص الاتفاق على أن تُدار المنطقة من خلال المجالس المحلية الحالية، وتُشكل هذه المجالس لجنة عدالة وطنية مهمتها الصلح بين سكان المنطقة سلمياً.

ويتوافق الطرفان على لجنة من أجل تسهيل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمختطفين والأشخاص المغيبين قسراً عند كلا الطرفين خلال شهر واحد، وتقر كتائب الثوار بقبول روسيا كضامن لتنفيذ الاتفاق.