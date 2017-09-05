ناسفةٌ تقتل اثنين من الثوار شمال القنيطرة

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى اثنان من الثوار وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء (5 أيلول/سبتمبر)، بتفجير عبوةٍ ناسفةٍ في ريف القنيطرة الشمالي.

وقال الناشط أحمد الديري، إن اثنين من مقاتلي (جبهة ثوار سوريا) قتلوا بتفجير عبوة ناسفة على طريق مسحرة ـ نبع الصخر شمال القنيطرة، وهما (حسان الخطيب ـ محمد الأسعد)، في حين أصيب آخرون بجروح جراء التفجير.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الطريق المستهدف مرصود من قبل قوات النظام المتمركزة في تل (البزاق) في منطقة مثلث الموت، مشيراً إلى أن العملية هي الخامسة من نوعها في أقل من شهر، والتي تستهدف سيارات تتبع لكتائب الثوار في منطقة مثلث الموت.

وأشار الناشط إلى أن العملية أتت بالتزامن مع تصعيدٍ من قبل قوات النظام، والتي استهدفت مناطق سيطرة كتائب الثوار في بلدات (الحارة ـ عقربا ـ مسحرة) بأكثر من 290 قذيفة مدفعية، وقد ردت كتائب الثوار باستهداف مواقع قوات النظام في كل من (تل بزاق ـ جبا) شمال القنيطرة بالمدفعية الثقيلة.