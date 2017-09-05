مروحياتٌ تُلقي مظلاتٍ على مناطق سيطرة (جيش خالد) غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أكد ناشطون في ريف درعا الغربي، قيام مروحياتٍ مجهولةٍ بإلقاء عددٍ من المظلات داخل مناطق سيطرة جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش)، مساء يوم الثلاثاء 5 أيلول/سبتمبر.

وقال الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء)، إن مروحيات مجهولة ألقت مساء الثلاثاء عدداً من المظلات بين بلدتي سحم وجلين غرب درعا، بعد هبوط ثلاث مروحيات داخل مناطق سيطرة جيش خالد فجر يوم الإثنين.

وأشار المصري إلى حالةٍ من الترقب سادت صفوف كتائب الثوار، ولاسيما أن الأخبار الواردة من داخل مناطق سيطرة جيش خالد تؤكد قدوم مقاتلي تنظيم (داعش) العالقين في الصحراء السورية إلى مناطق سيطرة جيش خالد في منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا.

وأوضح إلى أن مروحيات كانت قد ألقت مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، عدداً من المظلات فوق مناطق سيطرة جيش خالد في منطقة (حوض اليرموك) أيضا.