بالفيديو… لاعبو منتخب النظام يحتفلون: (شقينا الإيرانية)

كلنا شركاء: رصد

بعد تعادلهم مع المنتخب الإيراني، بث لاعبون في منتخب النظام تسجيلاتٍ مصورةٍ وهم يحتفلون بتأهلهم إلى الملحق الآسيوي لمونديال روسيا 2018.

وجاء الاحتفال بعد أن فرض منتخب النظام نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع نظيره الإيرانيّ في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبحسب موقع “عنب بلدي”، فقد بث لاعبا المنتخب “علاء الشلبي، ومحمود المواس” تسجيلات مطولة عبر حساباتهما في “انستغرام” من داخل حافلة تنقل اللاعبين إلى الفندق، وتظهر التسجيلات اللاعبين وهم يهتفون ضد إيران “ها ها هي هي شقّينا الإيرانية”، وشتائم وجهها لاعبون لزملائهم، قال عنها بعض المتابعين أنها لا تليق بلاعبي المنتخب.

وفي الوقت الذي كان مؤيدو النظام يأملون بألا يزج المنتخب الإيراني بكامل لاعبيه في المباراة، بسبب ضمانه للتأهل إلى النهائيات قبل جولتين، حرمت إيران منتخب النظام من الوصول المباشر لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، إذ كان يحتاج للفوز بفارق هدف للتأهل، خاصة بعد تعادل المنتخب الأوزبكي مع كوريا الجنوبية.

وبنتيجة التعادل يتأهل منتخب النظام إلى الملحق الآسيوي، الذي سيلعب فيه مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، السعودية أو استراليا، وبعدها يخوض الفائز الملحق العالمي أمام رابع تصفيات قارة كونكاكاف.

وكان قد طلب موالون من نجمي منتخب النظام العائدين إلى “حضن الوطن”، (عمر السومة، وفراس الخطيب) أن يبذلا أقصى ما لديهما للفوز على المنتخب الإيراني، ونشرت صفحات موالية قبل أيام من المباراة: “بدنا ياكم يا سومة ويا خطيب يوم التلاتا تطلعو المعارض اللي جواتكم وتلعنو شرفن للايرانية”.

وأضافت مخاطبةً نجمي منتخب النظام: “هي فرصتكم لتنتقمو من المد الإيراني، فرجونا انكم على حق وخوزقولنا ياهم”.

https://www.youtube.com/watch?v=4_CpRxz9Lwc