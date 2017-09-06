ريبورتاج من اليونان: (نسينا العيد عندما تركنا منازلنا في سوريا)

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في اليوم الأول من عيد الأضحى، لا شيء يوحي في أرجاء المخيم بالعيد. هدوء لا تكسره سوى أصوات بعض الأطفال الذين يلهون بالقرب من المطبخ وأحيانا حفيف أغصان الشجر. كيف يقضي اللاجئون في مخيم تيلوس أيامهم وماذا يعني لهم يوم العيد وهم خارج ديارهم؟

في المطبخ المشترك للمخيم، تقوم صفاء وزهور بإعداد طعام الغداء لعائلتيهما. جاءت كل منهما إلى تيلوس قبل نحو 7 أشهر، تعرفتا على بعضهما هنا وتقاسمتا تجارب مشتركة لم تفكرا يوما أنهما قد تعيشانها.

تقوم صفاء بتقطيع الطماطم بينما تقلب زهور اللحم والبصل على النار. الرائحة داخل المطبخ شهية، فهاتان الصديقتان تعدان طبقين من “البامية” و”اللحمة بالصينية”، وهما أشهر الوصفات في سوريا.

الاحتفال بالعيد من خلال إعداد طعام تقليدي/ الصورة لشريف بيبي

العمل في يوم العيد

البسمة لا تفارق وجهيهما، همهما الأساسي تحضير الطعام للعائلة قبل الساعة الثالثة، موعد ذهابهما إلى العمل. تعمل صفاء في أحد مطاعم الجزيرة، حيث تقوم بإعداد السلطات وبعض الوصفات اليونانية البسيطة. حين سألناها إن كانت تعد الأطباق اليونانية لأطفالها وزوجها قالت “لا، أطعم عائلتي من طعامنا، إنه أشهى (تبتسم) عندما يكبر الأولاد يمكنهم أن يأكلوا ما يشاؤون، كما أن زوجي يحب الطعام الذي أحبه”.

أما صفاء، فهي تعمل في أحد المقاهي السياحية هناك قبل الظهر. وبعد الظهر تعمل في فندق على الجزيرة. “أصحو يوميا الساعة السابعة، أذهب إلى المقهى لأنظف المكان وأغسل الأواني حتى الواحدة ظهرا، أعود إلى هنا لأعد الطعام للعائلة ثم أذهب إلى الفندق عند الثالثة حيث أقوم بتنظيف الغرف حتى التاسعة مساء”.

صفاء، لاجئة سورية تعد الطعام لعائلتها قبيل مغادرتها للعمل / الصورة لشريف بيبي

تقوم هاتان اللاجئتان بهذه الأعمال يوميا، طوال الأسبوع، حيث أن العمل على الجزيرة خلال الصيف يومي ومستمر، لا يتوقف، بسبب السياحة. فالشتاء لم يعد بعيدا والسياحة ستنتهي حينها، فيقبع سكان الجزيرة دون عمل حتى الموسم القادم.

“اعتدنا على هذا النظام” تقول زهور، “إنه متعب ومرهق، ولكنه جميل، هذه المرة الأولى التي أعمل فيها بحياتي. قبل ذلك كنت ربة منزل، عملي الوحيد هو الاهتمام بأطفالي، الآن أنا أهتم بعائلتي وأعمل وأحصل على راتب، شعور رائع”.

“العمل بالنسبة إلي حرية واستقلالية” تضيف صفاء، “لم أعمل بحياتي، ولكن هذه التجربة أعطتني قوة ومعرفة، أصبحت أناقش مواضيع مختلفة في السياسة والأوضاع العامة (تضحك وزهور)”.

عيد بدون معنى

الجو في المطبخ كان عارما بالضحكات والمزاح، إلى أن أتى ذكر العيد. “أي عيد تريدنا أن نتحدث عنه” تقول زهور، العيد بالنسبة إلينا غير موجود، حتى أننا نسينا أن نعايد بعضنا صباح اليوم. خلال السنوات الست الأخيرة أعيادنا كانت في المخيمات ومراكز الاستقبال، حتى أولادنا لا يعرفون معنى العيد، كبروا خلال رحلتنا القاسية”.

“العيد بالنسبة إلي هو عندما أرى أهلي من جديد ” قالت صفاء، “الملابس الجديدة والزيارات العائلية والمفرقعات النارية والزينة، كل هذا بالنسبة إلي أصبح ذكرى قديمة جدا، منذ أن تركنا قريتنا ونحن في ترحال دائم، لا نميز بين أشهر السنة، وحتى أعيادها. صباح اليوم حاولت أن أشرح لابنتي معنى العيد لم أستطع، تركتها وذهبت إلى العمل”.

دخلت إحدى بنات زهور لترى أمها، كانت تلبس ثيابا جديدة، “هذا هو أقصى ما أمكننا أن نقوم به لنشعرهم بالعيد، ثياب جديدة، حتى والدهم نسي أن اليوم هم أول أيام الأضحى، مرارة اللجوء تأكل أيامنا دون أن ندري”.

تعود الحركة وتنشط، الساعة تشير إلى الثانية والربع، على الصديقتين أن تسرعا في إعداد الطعام قبل ذهابهما إلى العمل. خفت صوت الضحك قليلا بعد الحديث عن العيد، إلا أن أجواء التفاؤل مازالت حاضرة في المكان.

“دون الضحك والمزاح لن نتمكن من تمضية أيامنا هذه” تقول صفاء. “ما يمكننا القيام به هو المحافظة على معنوياتنا والسعي لئلا نيأس، تعلمنا الكثير خلال رحلتنا هذه، كل ما نريده هو السلام والمستقبل الأفضل لأطفالنا”.